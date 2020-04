Reagerer på Rajas oppførsel i fotball-debatten:- Han er tatt med buksene nede

Kulturminister Abid Raja (V) har havnet i en opphetet ordkrig med Fotball-Norge. Nå er spørsmålet hvem som kommer ut av striden som den største taperen.

Det har brent under føttene til kulturminister Raja de siste dagene.

En rekke profilerte personer fra Fotball-Norge har gått ut og bedt statsråden justere krisepakkene til idretten slik at også fotballen får hjelp i en svært vanskelig tid.

- Nå er det alvor, for dette kan ramme både topp- og breddefotball veldig sterkt, sa Odds daglige leder Einar Håndlykken på NRKs Debatten tirsdag kveld.

Han har ikke besvart Nettavisens henvendelser torsdag, men vi får opplyst at dette skyldes at han er i et møte med nettopp Raja i dag.

Gjennomgangsmelodien i kritikken mot statsråden den siste tiden er at dagens krisepakke har kriterier som ikke passer for norsk fotball.

Odds daglige leder forklarte dette med at krisepakkene har en veldig begrenset innretning hvor de i realiteten bare dekker billettinntekter for avlyste kamper, samt deltakeravgifter.

Siden verken eliteserie- eller cupkampene er avlyst, bare utsatt, oppfyller ikke toppklubbene kriteriene som ligger til grunn for nødvendig støtte.

Det kom raskt til syne da man så hvor få som i det hele tatt forsøkte å søke om støtte gjennom den gjeldende pakka.

Regjeringen satte av 700 milloner til krisepakken for idretten, men det ble kun søkt om 372 millioner. Odd søkte eksempelvis kun om litt under en kvart million, selv om de anslår et bortfall av inntekter på 15 millioner.

- Det virker som pakkene er laget for Birken, Holmenkollstafetten, Norway Cup, sånne enkeltarrangementer, men de treffer ikke klubbidrettene som har klubbdrift hele året, sa Håndlykken i Debatten.

Rajas opptreden i NRK-programmet gjorde også sitt for å helle bensin på bålet.

Der var han langt fra enig med sine motdebattanter Terje Svendsen (fotballpresident) og Einar Håndlykken - og mente fotballen måtte senke forventningene sine betraktelig.

Det til tross for at Håndlykken kom med et klart rop om hjelp til en næring som kommer stadig nærmere stupet, flere klubber varsler om at kassa snart er tom.

BER OM HJELP: Odds daglige leder Einar Håndlykken deltok også i Debatten tirsdag. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Raja understreker at han er klar for å gjøre de nødvendige justeringene på krisepakken, men mener det «er uskjønnsomt» at fotball ber om at staten skal dekke tapte sponsorinntekter.

- Blitt tatt med buksene nede

Frode Lia har i etterkant gått ut på Twitter og beskrevet Raja som uredelig i argumentasjonen.

Lia er tidligere redaktør for fotballmagasinet Josimar, driver nå flere anerkjente fotballpodkaster og er trener i breddeklubben Christiania Ballklubb.

Han står fast på begrepet «uredelig» når Nettavisen tar kontakt.

- Raja legger dette frem som at idretten får mye i forhold til næringslivet, og dette stemmer ikke. Det tror jeg han vet, men nå har han valgt å gjøre et mediepolitisk spill ut av dette, der han ikke setter behovet til idretten først. Da bedriver han uredelig argumentasjon, sier Lia.

- Tror du Raja tar fotballkrisen på alvor?

- Ja, det tror jeg. Jeg tror han tar dette seriøst, men han er blitt tatt med buksene nede. Han har avslørt at han vet forsvinnende lite om idrettspolitikk, og de utfordringene idretten står i per dags dato. Jeg tror Abid Q. Raja føler seg trengt inn i et hjørne, og vil ikke tape ansikt i pressen. Derfor argumenterer han uredelig, etter min mening, sier Lia.

- Ikke hersketeknikk, men fakta

Han understreker at dette er en vanskelig tid for alle, ikke kun fotballen, og han mener på ingen måte at idretten bør gå foran næringslivet.

- Men dersom vi skal ha et velfungerende idrettsmiljø etter krisen, så må vi ta disse problemene på alvor. Jeg tror Raja argumenterer slik han gjør, fordi han viser lite innsikt og forståelse for de problemene idrettsbevegelsen står i nå. Når man blir tatt med buksa nede er det ofte man argumenterer litt vilt. Dette er ikke hersketeknikk, dette er fakta, sier Lia.

Raja har selv adressert kritikken mot hans påståtte manglende idrettsforståelse med at han har mye erfaring fra ulike hold.

- Skulle tru erfaring fra Sykleforbundets styre, grunnlagt barnehagesvømmeopplæring, hjulpet idretten på stortinget, deltatt i flere idretter selv, ha barn i idrettsbevegelsen og ha bidratt både på loppemarked og dorullsalg, trodde den innsikten var et pluss, skriver han på Twitter.

KRITISK: Frode Lia.

Statsråden har nemlig fått mye kritikk for sine argumenter den siste tiden.

I VG gikk Sarpsborgs daglige leder Espen Engebretsen ut og kalte Rajas argumentasjon for tynn - siden han anslår at sponsormidler er femti prosent av inntektene til norske toppklubber.

Etter å ha fått mye kritikk på sosiale medier i etterkant av uttalelsene denne uken, valgte Raja sent onsdag kveld å gå ut på sin egen twitterkonto og skrive følgende:

«Jeg elsker idrett! Men. Kan noen forklare fotballedere at næringslivet og bedrifter ellers får dekket uungåelige UTGIFTER. Ikke sitt INNTEKTSTAP. Derfor er det uskjønnsomt å kreve bortfall av sponsorinntekter dekket av skattebetalerne.»

NFF ønsker to ting

Gro Tvedt Anderssen, kommunikasjonsdirektør i Norges Fotballforbund, mener Raja misforstår og at det ikke handler om for eller mot sponsorinntekter.

- Det er egentlig så enkelt som at uten aktivitet, uteblir inntektene. Når pakkene ikke treffer og kontoen snart er tom må det være greit å si fra at pakkene må justeres, skrev Anderssen på Twitter.

Overfor Nettavisen forteller Anderssen at det er to ting NFF ønsker: At idrettspakka justeres og at idretten, som de mener i praksis er som næringsvirksomhet, omfattes av næringspakka.

- Vi vet at for mange av våre klubber er vårsesongen er ekstremt viktig, for det er med på finansiere driften neste året. For å ha et godt tilbud når vi er tilbake i hverdagen, er vi avhengige av pakkene. I tillegg er jeg glad for at vi fikk en ordning kjapt på banen, nå håper jeg at pakkene justeres slik at de treffer bedre for å komme igjennom en tøff periode, sier Andersen.

- Har Raja rett i at det er uskjønnsomt av fotballen å kreve at tapte sponsorinntekter blir dekket?

- Idretten og næringslivet har samarbeidsavtaler til gjensidig nytte. Det er viktig inntekt for flere av klubbene, og klubbdriften. Når aktiviteten uteblir og flere i næringslivet sliter faller inntekten fra samarbeidspartnerne våre. Dette er på linje med at andre næringer mister viktig deler av sin inntekt. Vi ber om at vi kompenseres på linje med annen virksomhet, sier hun.

- Her er vi opptatt av en god dialog slik at pakken kan justeres. Sponsing er en viktig del av driftsøkonomien, og vi er stolte av det partnerskapet. Vi vet at regjeringen ser på løsning for mediene som også har mistet annonseinntekter. Vi ber ikke om noe mer enn andre næringer, vi har også faste kostnader som løper mens inntektene uteblir.

- Føler dere at Raja tar fotballen på alvor?

- Senest i forrige uke var Abid Raja med kretslederen vår i Oslo på besøk til Holmlia. Der opplevde vi at han var veldig interessert i klubbdrift, og hvor viktig fotballen er i et nærmiljø. Så vi ser frem til gode diskusjoner med Abid og normaldrift der vi kan invitere ham inn når det er fullsatt Ullevaal Stadion.

Abid Raja har foreløpig anslått at justeringene i idrettens krisepakke kan komme i forbindelse med at regjeringen skal fremme et revidert budsjett for Stortinget.

Fristen for det er 12. mai.

