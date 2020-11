Reagerer på Solskjærs Pogba-valg: - Det er skammelig

Tidligere Manchester United-spiller Phil Neville har lite forståelse for at Paul Pogba blir henvist til benken.

Hvordan Ole Gunnar Solskjær på best mulig måte kan komponere sin United-midtbane har vært et diskusjonstema i hele høst.

Og diskusjonen blant ekspertene virker ikke å stoppe med det første.

For på andre kamp på rad valgte Solskjær å starte med den franske landslagsspilleren Paul Pogba på benken da United vant 3-1 borte mot Everton lørdag.

- Skammelig



Franskmannen virker på ingen måte å være selvskreven på laget, men det er det enkelte som mener at han burde være. Blant dem er tidligere United-back Phil Neville.

I et intervju med Premier League Production sier Solskjærs tidligere lagkamerat at han ikke har noen forståelse for at Pogba blir henvist til benken.

- Jeg synes det er helt skammelig at Pogba ikke kan komme med på laget, sier Neville.

- For at United skal kunne vinne ligaen, for at United skal ha suksess, og for at United skal spille den type fotball som Ole Gunnar ønsker at de skal spille så må Pogba spille, forklarer den tidligere United-backen.



KRITISK: Tidligere United-back Phil Neville. Foto: John Walton (Pa Photos)

I flere kamper denne høsten har imidlertid Solskjær heller valgt å stole på de litt mer defensivt anlagte midtbanespillerne Fred og Scott McTominay, sammen med Bruno Fernandes.

Neville mener imidlertid at det bør være mulig å bruke Pogba sammen med Fernandes og heller klare seg med Nemanja Matic eller én av de to øvrige defensive midtbanespillerne.

Uenige



Phil Neville er langt fra den eneste som har engasjert seg i midtbanediskusjonen.

For to uker siden var Pogba et stort tema under Monday Night Football-sendingen til Sky Sports med Gary Neville, storebroren til Phil, samt tidligere Liverpool-stopper Jamie Carragher.

Gary Neville mener Pogba må inn på laget på et eller annet tidspunkt.

- Jeg synes han er en strålende spiller. Jeg tror han kan bli en fantastisk spiller for United. Jeg tror han har det som skal til for å påvirke kamper. Han har erfaringen, ferdighetene og vinnermentaliteten, sa Gary Neville under sendingen.

Han møtte imidlertid liten støtte fra Sky Sports-kollega Carragher som påpekte at man fortsatt etter fire år i United diskuterer hva som er Pogba beste posisjon.

Den tidligere Liverpool-helten mener Pogba ikke viser nok disiplin når det kommer til det defensive arbeidet.

- Jeg vil si at han er et utrolig talent, men et stort talent er ikke nødvendigvis det samme som en stor spiller, sier Carragher.

Manchester United møter West Bromwich i neste seriekamp 21. november. I mellomtiden reiser Pogba og flere av de andre profilene på landslagsoppdrag.