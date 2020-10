Reaksjonene hagler etter AaFKs rasisme-straff. Nå svarer klubbdirektøren: - Den står vi ved

Aalesund FK står ved rasisme-straffen, men håper de klarer å identifisere flere som kan straffes.

Onsdag offentliggjorde AaFK at de har utestengt en tilskuer for rasisme etter søndagens kamp mot Kristiansund.

Klubben har identifisert tilskueren som kom med rasistiske tilrop mot Amahl Pellegrino. Vedkommende er utestengt fra kamper ut 2021, noe klubben bekreftet i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Den avgjørelsen har skapt sterke reaksjoner i fotball-Norge.

- Flere enn en

Senere samme dag la attpåtil Pellegrino selv ut en video som tydelig viser at det er flere enn en person som kommer med rasistiske ytringer mot 30-åringen.

«Lyden av rasisme fra flere enn EN person!», skriver Pellegrino.

Også etter episoden søndag var Pellegrino oppgitt og sint.

«Til alle dere rasister bak målet på Color Line stadion, dere er en stor VITS! Tenk at vi i 2020 bare skal stå på siden og se på, det er trist», skrev Pellegrino på sin Twitter-konto etter kampen.

Rosenborg-profil Pål André Helland var en av flere som har reagert på det han omtaler som «svineri».

- Sterkt ønske om å oppklare saken

Nettavisen tok onsdag ettermiddag kontakt med administrerende direktør i AaFK Geir Vik.

- Vi har foreløpig utestengt en person, det stemmer. Det fremkom i pressemeldingen vår, sier Vik til Nettavisen.

Han bekrefter at han i ettertid av klubbens pressemelding har sett videoen som Pellegrino selv la ut.

- Hvordan stiller dere dere til at dere bare har utestengt en person etter å ha sett dette lydklippet?

- Vi fortsetter saken videre for å forsøke å komme til bunns i den. Klarer vi å identifisere flere personer, så vil det også gi følger for flere, sier Vik.

Administrerende direktør i Aafk Geir Steinar Vik sier at klubben jobber med å identifisere flere personer. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB)

Direktøren forklarer at klubben ønsker å komme til bunns i saken som fotballklubb. Det ønsker også klubbens supportere, er den klare meldingen. Han ønsker ikke å kommentere selve lydklippet nå, da det er en del av grunnlaget klubben bruker for å jobbe videre.

Denne sesongen er det kun 200 tilskuere tilstede på kampene i Eliteserien. Vik bekrefter at klubben har kontaktinfo på alle som er innenfor stadionportene, slik at det i utgangspunket er lettere å identifisere folk enn det ville vært i en normal sesong.

- Har dere god tro på å finne flere?

- Vi håper, og har et veldig sterkt ønske om, å oppklare saken.

AaFK om straffens lengde: - Den står vi ved

Flere har reagert i sosiale medier på at det bare ble i overkant av ett års utestengelse etter de rasistiske ytringene.

- Vi følger stadionreglementet som klubbene er pålagt, men det er ikke et felles reglement i norsk fotball på området. Denne saken viser at det er behov for at vi lærer av denne saken, og at vi tar saken videre slik at vi kan få et felles regelverk og fortolkning mellom klubbene, sier Vik.

Til lokalavisen Tidens Krav uttaler Pellegrino seg hoderystende til AaFKs beslutning.

- Det er utrolig at kun én person straffes når du hører dette. Det var jo dette jeg reagerte på på søndag. Det var ikke han som ropte jævla apekatt i det lydklippet som TV 2 la ut. Det hørte jeg ikke selv. Jeg hørte alt det andre da jeg sto ute på banen sammen med Christian Michelsen etter kampslutt, sier Amahl Pellegrino til Tidens Krav.

Kristiansunds Amahl Pellegrino reagerer sterkt på rasismestraffen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB)

- Er dere i AaFK fornøyde med straffen dere delte ut i dag, Vik?

- Jeg har svart på det, svarer direktøren til Nettavisen.

- Du vil ikke svare ja eller nei på det?

- Jeg svarte på det slik jeg gjorde det.

- Det er et konkret spørsmål om dere som klubb er fornøyd med den straffen. Å utestenge denne ene personen, for litt i overkant av ett år?

- Det viser at det kan være behov for et felles reglement for en slik type sak.

- Du vil ikke svare på om dere er fornøyde med den straffen dere ga i dag?

- Her er det behov for et felles reglement rundt en slik type sak slik at det blir prinsipielt likt håndtert i ulike klubber og norsk fotball. Det er mitt svar.

- Dere kunne ikke gjøre en egen vurdering her og ilagt en straff på selvstendig grunnlag?

- Vi har gjort en selvstendig vurdering og gitt en selvstendig straff basert på det regelverket vi har, og så har vi konsultert oss rundt omkring for å diskutere saken med ulike parter. Det kan synes at det er behov i norsk fotball på at vi ser på felles regelverk rundt en del områder.

- Du vil ikke uttale deg noe mer om straffen på vegne av AaFK, men heller dytte spørsmålet videre opp til NFF?

- AaFK som klubb har fattet en beslutning, og den står vi ved. Noen mener den er for kort, noen mener den er passelig og noen mener den er for lang. Slik vil det alltid være i en sanksjonssak, avslutter Vik.