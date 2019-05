Reaksjonene hagler i sosiale medier under Europa League-finalen

Tomme seter, store avstander og «verdens høyeste kamera» er med på å skape irritasjon blant både publikum og TV-tittere.

CHELSEA - ARSENAL 4-1 (kampen pågår):

Det at Europa League-finalen mellom Chelsea og Arsenal har blitt lagt til Baku i Aserbajdsjan har skapt en del reaksjoner i forkant av møtet mellom lagene.

Og kritikken ser ikke ut til å stilne med det første.

Reakjsoner



Underveis i onsdagens kamp har det nemlig haglet med reaksjoner i sosiale medier. Den store avstanden fra tribunen og ned til selve gressmatta er én ting som irriterer.

- Du reiser hele veien dit for på å se europacupfinalen og så må du sitte i et sete som omtrent er like langt unna som å sitte hjemme, skriver Gary Lineker på Twitter.

Den tidligere spissen sikter til at det er en løpebane mellom tribunen og gressmatta. Den er dekket av det som ser ut til å være en svær, grønn filtduk.

Ifølge den profilerte journalisten Henry Winter, er også Chelsea-fansen på tribunen svært misfornøyd med forholdene på National Stadium i Baku og markerer også det at en rekke seter på tribunen er tomme på grunn av at finalen er lagt til Aserbajdsjan.

- Dra til helvete, UEFA! Er det dette dere vil ha, synger Chelsea-fansen ifølge Winter.





- Verdens høyeste kamera



Også kameravinkelen i TV-produksjonen har skapt reaksjoner.

Med tribunen så langt unna selve gressteppet, blir det også lang avstand ned til banen for kameraet som filmer oppgjøret i en slags fugleperspektivvinkel.

- Såkalt opposisjonskameravinkel i Baku i kveld. Ikke én demonstrant unngår regimets kamera. VAR tar seg av straffesituasjoner og armenere, skriver Eurosport-profil Asbjørn Myhre på Twitter.

- Stadion i Baku med verdens høyeste kamera 1-plassering. Og tidenes største løpebane. Kledd i grønn filt, skriver Viasat-ekspert Morten Langli.





For dyrt for fansen



De to finalelagene ble i utgangspunktet tildelt kun 6000 billetter hver på stadion som rommer snaue 70.000 tilskuere, men mange fans synes reisen til Baku ble såpass dyr og kronglete, at verken Arsenal eller Chelsea har solgt ut sine billetter.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var blant de som reagerte på at finalen hadde blitt lagt til Baku og sendte en salve i retning av UEFA tidligere denne måneden.

- Madrid er et ganske dyrt sted, men det er i hvert fall ikke i en helt annen del av verden. Det at de må reise til Baku for en Europa League-finale, det er morsomt.

- Disse folka som tar disse avgjørelsene, jeg vet ikke hva de har spist til frokost, sa Klopp.