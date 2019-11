Reaksjoner etter at UEFA bekreftet seedingen til EM-trekningen: – En skandale!

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) bekreftet onsdag seedingen til trekningen av EM-sluttspillet. Den har skapt sterke reaksjoner.

– Det er en skandale, for å være ærlig. Fotball er ikke lenger fotball, det er bare business, sa Belgias stjerne Kevin De Bruyne om at VM-bronsevinneren allerede halvannen uke før trekningen vet at de havner i gruppe med Danmark og Russland og må spille to bortekamper.

– Jeg forstår ikke det nye formatet. Jeg har spurt forbundet om jeg i det hele tatt trenger å reise til trekningen, sa Nederlands landslagssjef Ronald Koeman da han fikk vite at det allerede er klart at laget hans møter Ukraina i sluttspillet.

Det er ikke selve seedingen som fører til reaksjoner, men alle føringene som er lagt. EM skal avvikles i 12 ulike land, og alle vertslandene som kvalifiserer seg til sluttspillet skal få spille minst to kamper på hjemmebane i gruppespillet.

Fire av de 12 vertsnasjonene (Italia, England, Tyskland og Spania) er toppseedet, ved siden av Belgia og Ukraina. De fire vertsnasjonene går automatisk inn i gruppen de er med å arrangere. Ettersom UEFA har bestemt at Ukraina av politiske grunner ikke kan havne i gruppe med Russland, er også de to siste toppseedede låst til en gruppe.

Spenningen borte

Danmark er blant lagene som allerede kjenner to av sine tre rivaler i gruppespillet. Trekningen i Bucuresti 30. november avgjør hvem som blir motstander fra laveste seedingsnivå, men også der er det føringer. De fire omspillsvinnerne (som blir klare først i mars) er på det seedingsnivået sammen med Wales og Finland, men Norge kan for eksempel ikke havne i Danmarks gruppe.

Det er fordi EM-verten Skottland er topprangert i omspillet for C-divisjonen og vinneren derfor vil bli styrt inn i gruppa med kamper i Glasgow. Det blir vertsnasjoner i omspillene også for A- og B-divisjonen, og det betyr at det bare er igjen tre alternativer for danskene.

Mest spennende for Åge Hareides lag blir trekningen som avgjør om Danmark eller Russland får spille hjemme i alle tre gruppekamper.

Seedingen

Slik er seedingsnivåene for EM-trekningen:

Nivå 1: Belgia, Italia, England, Tyskland, Spania, Ukraina.

Nivå 2: Frankrike, Polen, Sveits, Kroatia, Nederland, Russland.

Nivå 3: Portugal, Tyrkia, Danmark, Østerrike, Sverige, Tsjekkia.

Nivå 4: Wales, Finland, omspillsvinner A, B, C og D.

Disse lagene er allerede låst til en gruppe:

Gruppe A: Italia.

Gruppe B: Danmark, Russland, Belgia.

Gruppe C: Nederland, Ukraina.

Gruppe D: England.

Gruppe E: Spania.

Gruppe F: Tyskland.

(©NTB)