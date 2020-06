Real Betis-stjernen Borja Iglesias' påfunn skapte reaksjoner. Nå hylles han i sosiale medier

Valgte å farge neglene for å ta et standpunkt mot rasisme og homofobi.

Da Real Betis-stjernen Borja Iglesias lastet opp et bilde av seg selv tilbake på trening med klubben onsdag var det flere brukere som la merke til én detalj.

Den spanske angriperen hadde nemlig farget neglene sine svarte, hvilket skapte store reaksjoner blant flere supportere på sosiale medier.

Selv om mange hyllet Iglesias, kom det også frem at det haglet med homofobiske meldinger rundt Iglesias' valg.

- Slår et slag

Ifølge den spanske avisen AS skal en bruker på Twitter ha stilt spørsmål "hva faen er dette?" Til hvilket Iglesias svarte:

- Dette skal jeg forklare deg, det har jeg null problem med. Dette er en måte å vekke oppmerksomhet, og for meg til å ta et standpunkt mot rasisme, men det ser ut som jeg klarer å slå et slag mot homofobien også, skriver Iglesias, som også kommer med en liten innrømmelse:

- Og i tillegg så må jeg innrømme at jeg liker å gjøre det, skriver Iglesias, om sin nye look.

Det er TV-programmet El Chiringuito som har fanget opp flere meldinger fra brukere. En ber blant annet om at Iglesias sparkes, og sendes til erkerivalen Sevilla, mens to andre kaller Iglesias for «maricón», som anses som den spanske ekvivalenten for skjellsordet «homse».

Tweeten fra brukeren som stilte spørsmål rundt Iglesias' valg er siden blitt slettet, og veldig mange av de negative og hetsende meldingene er blitt byttet ut med ros.

Iglesias' egen klubb, Real Betis, har også valgt å gå ut med en melding der de støtter sin spillers valg:

- I dag, og for alltid kommer vi til å si nei til rasisme og homofobi. Vi sier nei til enhver form av hat. Kampen mot denne formen for ondskap kan kjempes på mange måter. Det viktigste er å vise den kampen. Du er en stjerne, Borja, skriver Betis.

Iglesias har også valgt å bytte ut profilbildene sine på sosiale medier med logoer for å vekke avsky mot rasismen, og støtte "Black Lives Matter"-kampanjen.





Panda

I spansk fotball er Iglesias kjent som "Panda", grunnet sin kjærlighet til sangen med samme navn at rapperen Desiigner. Dyret er panda er også noe tidligere Manchester United-stjerne Patrice Evra har benyttet seg av for å ta et standpunkt mot rasisme.

Evra har ved flere anledninger lagt ut bilder av seg selv enten med en panda, eller utkledd som en panda. Han har ofte fulgt disse bildene med emneknaggen #BeAPanda.

Dette er igjen forklart med at pandaer, naturlig nok, er både svarte og hvite. Dermed har dyret blitt et symbol på anti-rasisme.

Flere og flere fotballspillere har vist sin støtte etter at opptøyene som følge av den pågående politivolden mot svarte i USA tok av etter en politimanns drap på George Floyd.

AVSKY: Jadon Sancho viste frem sin melding etter å ha scoret for Borussia Dortmund mot Paderborn. Foto: Pool New (Reuters)

Blant stjernene som har skrevet meldinger på draktene sine, og vist det frem etter scoringer, er Jadon Sancho i Borussia Dortmund, så vel som norske Tokmac Nguen i Ferencvaros.

FIFA har siden oppfordret til å vise skjønn rundt spillernes ønske om å vise solidaritet til en sak som preger store deler av verdensbildet.

Sist tirsdag var det også flere av verdens største idrettsstjerner, så vel som profiler verden over, som deltok i BlackOutTuesday, der man la ut et sort bilde for å vise avsky for rasismen i USA.