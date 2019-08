Real Madrid åpnet sesongen med sterk borteseier

Hadde bare ti spillere i over en halvtime, men scoret likevel to avgjørende mål etter Luka Modrics utvisning.

CELTA VIGO - REAL MADRID 1-3:

Under et døgn etter at Barcelona tapte overraskende for Athletic Bilbao, viste Real Madrid muskler borte mot Celta. Hovedstadsklubben vant 3-1.

Karim Benzema åpnet scoringsballet etter tolv minutter. Gareth Bale hadde overraskende fått tillit fra start av Zinédine Zidane og bemerket seg umiddelbart. Waliseren danset nedover venstrekanten og banket ballen hardt inn foran mål. Der ventet en scoringssulten Benzema, som skled inn 1-0.

Celta trodde de hadde utlignet på overtid i den første omgangen, men etter en VAR-sjekk mente dommeren Javier Estrada Fernandez at det var en offside i forkant av målet til Brais Mendez. Dermed sto det 1-0 til Real til pause.

Etter sidebyttet fikk Luka Modric rødt kort for å ha tråkket på hælen til Denis Suárez. Likevel var det de svartkledde gjestene som scoret mål nummer to i oppgjøret etter timen spilt.

Marcelo fant Toni Kroos på 30 meter. Han forserte med ballen før han banket til fra nærmere 25 meter. Ballen steg oppover og oppover, rett i mål. En klassescoring av tyskeren.

Spanske Lucas Vasquez fikk æren av å punktere oppgjøret med ti minutter igjen. Benzema kjørte en lekker Zidane-finte i Celta-boksen og fant Vasquez ute til høyre. Han scoret kontant alene med Ruben Blanco.

Hjemmelaget fikk sitt trøstemål ved Iker Losada i siste minutt.

Seieren gjør at Real nå ikke har tapt på elleve åpningskamper, med åtte seirer og tre uavgjorte. Sist gang de tapte en åpningskamp var i 2008, da det ble 1-2 mot Deportivo La Coruña. Da med spillere som Raul, Gonzalo Higuaín, Arjen Robben og Ruud van Nistelrooy, i tillegg til Marcelo og Sergio Ramos, som var med på å vinne lørdag.

Seieren gjør at Real Madrid allerede nå ligger tre poeng foran Barcelona. Men erkerivalen har god tid til å slå tilbake, for det er fortsatt 37 kamper igjen.

