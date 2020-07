Real Madrid et langt steg nærmere La Liga-tittelen etter ny seier

Etter mandagens 2-1-seier over Granada er Real Madrid bare én seier unna La Liga-tittelen. En fransk duo ordnet seieren for Madrid-laget på bortebane.

For Real Madrid svarte Barcelona etter katalanernes 1-0-seier over Valladolid på lørdag. Det betyr at Madrid-laget fortsatt er fire poeng foran Barcelona med to kamper igjen.

Neste runde spilles torsdag. Real Madrid møter Villarreal hjemme, mens Osasune reiser til Camp Nou.

Kraftig ut mot oppførselen

Da kan Real Madrid vinne klubbens første ligatittel på tre år. Ligatittelen sikres enten ved Real Madrid-seier eller Barcelona-tap, uavhengig av hvordan det går med Real Madrid.

Det er dog Gareth Bale, og hans oppførsel på innbytterbenken, som igjen er den store «snakkisen» etter en Real Madrid-kamp. I forrige uke ble waliseren avbildet da han brukte ansiktsmasken sin som sovemaske, og mandag kveld viste spilleren igjen at han tilsynelatende har det som plommen i egget på innbytterbenken:

På Twitter tas det hele med stor humor, men Marca-journalist, Ruben Jimenez, gikk knallhardt ut mot Bale etter mandagens kamp:

- Bale har ikke bidratt noen verdens ting til denne La Liga-tittelen. Han ruslet rundt en stund mot Eibar og så spilte han en liten time mot Mallorca. Zinedine Zidane ber han ikke lenger varme opp. Akkurat som med James Rodriguez, så er manageren veldig klar på hvem han kan stole på i sesonginnspurten, hvem som gir alt for å vinne tittelen og hvem som føler seg mest komfortable på benken, sa journalisten.

Og la til følgende tordentale:

- Det er tydelig at Bale ikke kan reddes i Real Madrid. Hvis han fortsatt har en dråpe fotball igjen i støvlene, det er opp til han å bestemme. Agenten hans står fast på at han skal fullføre kontrakten sin med klubben, og den utløper først i 2022. Har han tenkt til å le fra benken helt frem til da? Har han ikke noe verdighet eller ønske om å spille fotball?

GOLF I FOKUS? Gareth Bale anklages for å ikke ha prioriteringene i orden. Foto: Sergio Perez (Reuters)

Fransk dobbel

Ferland Mendy satte inn kampens første mål mandag i Granada etter ti minutter. Backen fikk ballen på 30 meter, dro seg inn i Granada-boksen og hamret inn 1-0 opp i nettaket. Scoringen var backens første for klubben.

Karim Benzema scoret de grønnkleddes andre like etter. Han plasserte ballen lekkert i lengste hjørne med en knallhard avslutning fra åtte-ni meter.

Det var franskmannens 19. mål denne sesongen. Kun Lionel Messi med 22 er foran.

Redning strek og Granada-press

Så slapp Thibaut Courtois inn sitt første mål på fem kamper. Darwin Machis var iskald alene med den belgiske sisteskansen og reduserte til 1-2 fem minutter ut i den andre omgangen.

Sergio Ramos reddet på streken på tampen og Courtois vartet opp med flere kvalifiserte redninger, men de grønnkledde holdt unna og tok tre meget viktige poeng.

Seieren gjør at Madrid-laget har vunnet ni av ni etter at fotballen startet opp igjen i Spania i midten av juni.

