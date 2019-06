Real Madrid henter japansk stortalent med fortid i Barcelona

Takefusa Kubo fra Japan er klar for Real Madrid. 18-åringen har flere år i Barcelonas ungdomsakademi på CV-en.

Japaneren er ansett som et kjempetalent. Real Madrid beskriver ham på sine hjemmesider som «en av de mest spennende ungguttene i verdensfotballen». I den spanske hovedstaden skal han i første omgang spille for reservelaget.

Kubo ble hentet av Barcelona som 10-åring i 2011. Han måtte forlate den katalanske klubben som 13-åring da Barcelona ble funnet skyldig i å ha brutt regler for kjøp av spillere under 18 år. Katalanerne skal etter rapportene også ha vært interessert i å hente Kubo tilbake.

Tenåringen har siden den gang spilt for FC Tokyo i hjemlandet. Han har til tross for sin unge alder allerede debutert for det japanske landslaget. Han er for tiden på plass i Brasil for å spille Copa America med Japan. Landet er invitert som deltaker i det søramerikanske mesterskapet.

Real Madrid har hentet en rekke spillere dette overgangsvinduet. I tillegg til 18-åringen er stjerner som Eden Hazard, Luka Jovic og Ferland Mendy kjøpt.

