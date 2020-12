Real Madrid i kjempetrøbbel etter tap for Shakhtar Donetsk

Det spanske hovedstadslaget gikk på en kjempesmell og tapte 2-0 for Shakhtar Donetsk.

SHAKHTAR DONETSK - REAL MADRID 2-0:

Med seier ville Real Madrid sikret videre avansement fra gruppespillet i Champions League, men spanjolene fikk det nok en gang tøft mot det ukrainske storlaget, etter å ha tapt 2-3 for samme motstander tidligere i høst.

Scoringer av Shakhtars Dentinho og Manor Solomon sørget nemlig for at spanjolene nå er avhengig av hjelp for å ta seg videre til åttendedelsfinalene.

Martin Ødegaard var til tider anonym for Los Blancos, men viste før pause litt av det som bor i ham. Nordmannen sto nemlig bak over halvparten av sjansene hvittrøyene skapte i den første omgangen, med tre av totalt fem.

Nesten Ødegaard-assist

Kampens, og Real Madrids, første store mulighet kom allerede etter 4 minutter, men Marco Asensios forsøk fra to meter gikk i stolpen.

Halvtimen ut i oppgjøret var bortelaget nok en gang farlig frempå. Ødegaard mottok ballen inne i 16-meteren, før han spilte frem Asensio med en pen stikker. Anatoliy Trubin i Shakhtar-buret var dog med på notene og fikk flikket skuddet til 24-åringen over til corner.

Syv minutter ut i den andreomgangen ble Real-keeper Thibaut Courtois satt på sin største prøvelse så langt i kampen, da Tete plutselig var alene med belgieren. Heldigvis for spanjolene var deres målvakt kjapt ute og avverget med en strålende beinparade.

Shakhtar-dobbel

Like etter satt den imidlertid for Shakhtar Donetsk. Bortelagets forsvar slo sprekker, og plutselig var Dentinho alene med Courtois. Brasilianeren gjorde ingen feil og hamret hjemmelaget i føringen.

Med Ødegaard byttet ut da det gjenstod et kvarter av kampen, klarte ikke spanjolene å sette Trubin på de store prøvene.

I stedet var det Shakhtar som doblet ledelsen etter 82 minutter. En god kontring, der Solomon kunne løpe uten press i nærmere 40 meter endte med at israeleren banket ballen i mål fra 20 meter.

Flere mål ble det ikke, og kampen endte dermed 2-0 i favør Shakhtar Donetsk.

Resultatet gjør at Real Madrid blir forbigått av kveldens motstander, som overtar andreplassen i gruppa. Borussia Mönchengladbach kan sikre seg avansement fra gruppa dersom de slår Inter senere samme kveld.

Om Mönchengladbach vinner den kampen, vil Real Madrid være avhengig av at Inter slår Shakhtar i den siste runden, samtidig som at de selv må gjøre jobben mot Mönchengladbach.

