Real Madrid låner bort stadionplass i kampen mot koronaviruset

Real Madrids mektige arena Santiago Bernabéu skal brukes til oppbevaring av medisinsk utstyr.

Det kunngjør klubben i en pressemelding torsdag ettermiddag. Tiltaket er et samarbeid med Spanias statlige idrettsråd (CSD).

Spania er blant landene som er verst rammet av koronaviruset, og behovet for medisinsk utstyr er stort og akutt.

Planen er at arenaen med plass til 81.000 tilskuere skal brukes til oppbevaring av utstyr og medisiner som doneres fra selskaper og organisasjoner, særlig aktører fra idrettssektoren. Deretter skal utstyret deles ut til spanske helsemyndigheter.

– Real Madrid har i samarbeid med CSD lansert et prosjekt i Madrid for å tilføre og distribuere strategisk medisinsk utstyr som skal brukes i kampen mot covid-19-pandemien, skriver den spanske storklubben.

– Alle forsyningene som lagres vi bli overlevert spanske helsemyndigheter under den spanske regjeringens godkjenning. Slik skal ressursene, som er så nødvendige i dagens kritiske situasjon, bli fordelt på den beste og mest effektive måten, heter det videre.

Tidligere torsdag ble det kjent at over 4.000 mennesker i Spania har dødd etter å ha blitt smittet av koronavirus. Hovedstaden Madrid er landets verst rammede område med over 2.000 dødsfall.

