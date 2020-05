Real Madrid-legende kommer med Haaland-advarsel: - Skal han dit, så må han være klar

Den spanske avisen Marca mener at Real Madrid er godt i gang med planleggingen for hvordan de skal få på plass nordmannen.

Spekulasjonene rundt Erling Braut Haaland har herjet i store deler av spansk presse den siste tiden, og både Marca og AS har ved flere anledninger blåst opp stort at det er 19-åringen fra Bryne som er deres førstevalg.

Tidligere har Real Madrid-ikonet Fernando Morientes snakket varmt om Haaland, og analysert at han er en spisstype som han selv foretrekker å se i Real Madrids hvite drakt.

En som er litt mer skeptisk til situasjonen er den gamle storscoreren Hugo Sánchez. Han mener man skal være varsom før man henter inn nordmannen.

- Fortsatt veldig ung

I et intervju med den spanske avisen AS utdyper den mexicanske legenden sine tanker:

- Madrid burde følge med på ham for fremtiden. Men skal han dit, så må han være klar, og ha vist sine kvaliteter og ha vist seg frem, slik jeg gjorde i fire år med Atlético Madrid, før jeg signerte for Real Madrid, sier Sánchez til AS.

61-åringen anses som kanskje den største spilleren i mexicansk fotballs historie, og fra 1985 til 1992 hamret han inn mål på bestilling på Santiago Bernabéu.

Han er også nummer tre på listen over utenlandske spillere med fleste scoringer i LaLigas historie, kun slått av Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

Han stiller seg skeptisk til om Haaland er klar for å ikle seg drakten han bar i syv år:

- Han er fortsatt veldig ung. Du skal være verdens beste i din posisjon for å kunne spille for Madrid, sier Sánchez.

STOR LEGENDE: Hugo Sánchez anses som kanskje den største legenden i mexicansk fotballs historie. Foto: Claudio Cruz (AP)

Han er tydelig på hva som trengs i Madrid, og hva slags profil de trenger å se etter på overgangsvinduet:

- Real Madrid trenger en «killer» inne i boksen, slik jeg var, slik Cristiano Ronaldo var. Han gjorde det på utsøkt vis over mange år på Santiago Bernabéu. Man må finne en slik type, en som bare har det.

Selv mener Sánchez at en type som Harry Kane hadde vært perfekt for Real Madrid, mens Robert Lewandowskis alder er det som taler mot at han kunne gått inn og tatt den rollen.

Mexicaneren stoppet på 208 mål på 283 kamper for Real Madrid, og vant frem strake seriegull med klubben fra den spanske hovedstaden.

Morgendagens stjerner

Den spanske storklubben skal allerede ha bestemt seg for hvordan de ønsker å styrke troppen inn mot 2020/2021-sesongen, og ifølge den spanske storavisen Marca er det to navn som går igjen: Eduardo Camavinga og Erling Braut Haaland.

Interessen for jærbuen er velkjent, og har blitt rapportert ved flere anledninger i de aller fleste av de spanske avisene. Nå skal Madrid være i gang med å rydde plass.

17-åringen Camavinga er også en som har fungert på forsidene i de spanske avisene, og er ansett som det rimeligere alternativet til Paul Pogba, som fort kan vise seg å bli for dyr, har det blitt hevdet av blant andre Marca.

Med overskriften «ÅPNER PLASS FOR CAMAVINGA» er det de to unguttene som omtales som spillerne Madrid ønsker å hente til sommeren, men at de to må vente til klubben har funnet ut hvem de skal selge.

Avisen skriver at Real Madrid har 37 spillere under kontrakt, flere av dem lånespillere, og at de må finne ut hvordan de ønsker å veksle ut deler av troppen sin for å kunne hente inn de to ungguttene.

De siste årene har Real Madrid gjort det til en vanesak å hente morgendagens neste store stjerner. Martin Ødegaard var en av de første spillerne som var del av dette, da han ble hentet som 16-åring fra Strømsgodset.

Trekløveret Rodrygo Goes, Vinícius Júnior og Reinier er også tre eksempler på hvordan Real Madrid har gått frem de siste årene, og snappet opp tre av verdens mest spennende talenter.

Marco Asensio, Takefusa Kubo og Ferland Mendy ble alle også hentet inn som ledd i den nye overgangspolitikken Florentino Pérez har bedrevet. Det samme kan også sies om Luka Jovic, som ikke har blomstret i klubben.

Det er spesielt sistnevntes problemer som har gjort at Haaland ved flere anledninger nevnes som en potensiell storsignering for Real Madrid.

I Marca sin sak tirsdag hevdes det nemlig at nettopp Jovic ikke har gjort den jobben man håpet at han skulle gjøre, hvilket har gjort at de nå ønsker å hente inn Haaland.

Avisen hevder uansett at Madrid i første omgang må flytte spillere ut av klubben, og det forventes at det i første omgang vil være et lånemarked da flere av spillerne ikke ønsker å forlate klubben permanent.

Det er uansett blitt slått fast i klubben at de to navnene som ønskes denne sommeren er Erling Braut Haaland og Eduardo Camavinga, hevder den spanske storavisen.