Real Madrid med måltørkerekord

Real Madrid slo sin egen måltørkerekord på vei mot sitt andre strake serietap da Levante vant 2-1 på Santiago Bernabéu.

481 minutter tok det fra den forrige scoringen mot Espanyol 22. september til Marcelo reduserte til 1-2 med 18 minutter igjen av lørdagens oppgjør. Så lang tid har det aldri gått mellom scoring siden Real Madrid ble stiftet for 116 år siden.

Åtte timer og ett minutt uten scoring er sjelden kost for laget som er vinner av mesterligaen de tre siste sesongene.

Det skjer vel bare neppe at det kommer en slik målløs periode igjen for de hvite fra Madrid.

Laget er slett ikke i form om dagen. De står med tre tap på rad og uten seier på de fem siste.

Levante tok ledelsen allerede etter sju minutters spill ved José Luis Morales. Det var sjuende gang denne sesongen at Real Madrid slapp inn kampens første mål. Seks minutter senere doblet de til 2-0. Denne gangen var det Roger Marti som scoret på straffespark.

Real Madrid hadde sine sjanser, og to ganger havnet avslutningene havnet i tverrliggeren før pause. Ikke lenger etter at Levante scoret sitt andre hadde de også en scoring inne, men etter at VAR hadde sin andre opptreden i løpet av 17 minutter, ble målet annullert. Casemiro headet i tverrliggeren, men Asensio var i offside på returen.

Da ble det med den ene hjemmescoringen til Marcelo etter pause, og det var ikke nok til poeng.

