Real Madrid og Barcelonas «umulige» oppgave: Hvorfor klarer de ikke erstatte Cristiano Ronaldo og Lionel Messi?

Duellen mellom de to superstjernene tok fotballen til et helt nytt nivå. Nå streber klubbene etter måter for å erstatte dem. Barcelona og Real Madrid står overfor «den umulige oppgaven».

Superduellen mellom Lionel Messi og Cristiano Ronaldo har preget fotballen i godt over et tiår.

Aldri tidligere hadde verden sett to spillere levere uke inn og uke ut på den måten de to stjernene gjorde det.

Mellom 2008 og 2017 hadde de to monopol på Ballon d'Or-prisen, og satte scoringsrekorder som det vil bli tilnærmet umulig for noen å slå i fremtiden.

Det som gjorde duellen spesiell var at de spilte for hver sin erkerival. Cristiano Ronaldo i Real Madrid, og Lionel Messi i Barcelona.

Duellen preget ikke bare spansk fotball, men den europeiske fotballen.

Mellom 2009 og 2018 vant nemlig Ronaldos Madrid Champions League fire ganger, mens Lionel Messi og Barcelona hevet trofeet tre ganger.

Totalt i sin Real Madrid-karriere endte Cristiano Ronaldo på 450 mål på 438 kamper, hvilket er tidenes mestscorende i klubben.

Lionel Messi har 627 mål på 718 kamper for Barcelona, og satte verdensrekord ved å score 91 mål totalt i kalenderåret 2012.

RESPEKT OG RIVALER: Cristiano Ronaldo mot Lionel Messi er det største rivalriet fotballen o´noensinne har sett. Foto: Olivier Morin (AFP)

Historiene og minnene om de to er foreviget, men det store spørsmålet som stilles både styrerommene på Camp Nou og Santiago Bernabéu har de siste årene vært:

«Hva gjør vi når vår superstjerne gir seg?»

Så langt har hverken Madrid eller Barcelona funnet noe godt svar. Men det skal ikke stå på forsøkene.

Brasilianeren mot waliseren

Allerede mens Ronaldo og Messi var inne i sine virkelige storhetsdager kan vi finne spor av at Madrid og Barcelona ønsket å planlegge for tiden som kom etter at de to ikke lenger leverte på sitt ekstreme nivå.

I 2013 valgte derfor Real Madrid å smadre verdensrekorden, som de selv hadde satt ved å signere nettopp Cristiano Ronaldo fra Manchester United i 2009, ved å hente Gareth Bale fra Tottenham.

Samme sommer svarte Barcelona ved å hente den brasilianske sensasjonen Neymar fra Santos i Brasil, for å ha ham som en potensiell arvtager for fem år eldre Messi.

Viasport-ekspert Petter Veland mener at begge klubbene på papiret så ut til å ha utøvd genistreker på overgangsvinduet ved å sikre morgensdagens neste superstjerner:

- Jeg synes egentlig at Barcelona og Real Madrid gjorde riktig i sin tid. Gareth Bale sin 2013/2014-sesong var helt ellevill. Han ble matchvinner i Copa del Rey-finalen og sendte Madrid i ledelsen i Champions League-finalen, sier Veland til Nettavisen.

- Da trodde man at man hadde den neste store. Man snakket om at han skulle sette Ronaldo i skyggen og være årsaken til at han kanskje kom til å forsvinne fra Madrid.

EKSPERT PÅ SPANSK FOTBALL: Petter Veland tror det å erstatte Lionel Messi og Cristiano Ronaldo fort er en umulig oppgave. Foto: (Nettavisen)

Ifølge nettstedet TransferMarkt viser nemlig tallene fra 2013/2014-sesongen at dersom Madrid ønsket å klone Cristiano Ronaldo, så var det fort Gareth Bale som var det nærmeste man kom.

Sesongen 2013/2014:

Cristiano Ronaldo: 47 kamper, 51 scoringer, 17 målgivende.

Gareth Bale: 44 kamper, 22 scoringer, 19 målgivende.

Selv om Ronaldo kanskje fant nettmaskene oftere, var det tydelig at Bale var en mann for de virkelig store anledningene.

Og nettopp her mener Veland at det kan ha skjedd noe i Ronaldo, som gjorde at han kanskje ikke bare kjempet mot Lionel Messi.

- Her har du kanskje det mest interessante. Cristiano Ronaldo er en alfahann med stor A. Han vil alltid være den største, den beste, den kjekkeste, den rikeste .. han vil være den beste i alt, sier Veland.

- Så når begynner han å se på Gareth Bale som en god lagkamerat kontra en som potensielt kan ta posisjonen hans?

ARVTAGERNE SOM ALDRI VAR: Gareth Bale og Neymar skulle være den neste stjerneduellen. Slik gikk det ikke. Foto: Pierre-philippe Marcou (AFP)

Tallene for de neste sesongene viser at Ronaldo fortsetter å snitte på over 50 mål hver sesong, mens Bale, som også hadde en uheldig skadehistorikk, begynner å falle mer og mer unna på statistikkene. Sesongen 2017/2018 blir Ronaldos siste i klubben:

Sesongen 2017/2018:

Cristiano Ronaldo: 44 kamper, 44 mål, 8 målgivende

Gareth Bale: 39 kamper, 21 mål, 7 målgivende

Noe av den samme situasjonen får man se i Catalonia, der Neymar, Lionel Messi og Luis Suárez danner et trehodet troll under kodenavnet «MSN».

Suárez ble hentet inn for å være stjernespissen som Messi og Neymar skulle spille opp. Samtidig hadde Neymar og Messi en telepati som tidvis virket utenomjordisk.

Sesongen 2013/2014 ser man det er et klart skille mellom de to superstjernene, der det er åpenbart at Messi er den store sjefen på Camp Nou:

Sesongen 2013/2014:

Lionel Messi: 46 kamper, 41 mål, 14 målgivende

Neymar: 41 kamper, 15 mål, 15 målgivende

Problemet her ble at Neymar, i en alder av 18, hadde vært på forsiden av sportsbladet Placar i hjemlandet Brasil. Ved siden av ham sto Pelé. Han skulle bli den største, den beste og bære nasjonen på sine skuldre.

I Barcelona møtte han en figur som kanskje må anses som større enn Pelé når han legger skoene på hylla.

Sesongen 2016/2017 fortsatte Neymar å heve tallene sine. Men mannen med nummer ti i Barcelona, slik som Ronaldo i Madrid, hevet alt til et nytt nivå.

Sesongen 2016/2017:

Lionel Messi: 52 kamper, 54 mål, 16 målgivende

Neymar: 45 kamper, 20 mål, 27 målgivende

Slik som Gareth Bale, mannen han var satt opp til å kjempe mot når Messi og Ronaldo endelig skulle begynne å falme, maktet han ikke å heve seg det nødvendige nivået.

Det skulle vise seg å bli altfor mye for Neymar:

- Messi og Neymar satte alltid pris på hverandre, men litt omvendt der Neymar alltid følte han alltid var i skyggen av Messi. Så på én måte er det helt like situasjoner vi har sett i Barcelona og Real Madrid, men også helt ulike, sier Veland.

- Jeg synes dette er ekstremt interessant. For her ser vi mentaliteten og psyken, og vinnerskallene deres. Det gjør at Messi og Ronaldo settes i et enda bedre lys når vi ser at noen klasker i bakken så fort de skal prøve å erstatte dem, mens andre faller fra etter relativt OK starter.

Sommeren 2017 hadde Neymar fått nok, trigget sin utkjøpsklausul og tok turen til Paris Saint-Germain.

Summen på 222 millioner euro skulle vise seg å bli et gigantisk problem for blant andre Barcelona.

Flopp på flopp på flopp

Da overgangen fant sted på kontroversielt vis måtte Barcelona gjøre noe drastisk.

Samme sommer kom Ousmane Dembélé inn dørene fra Borussia Dortmund, mens Coutinho fra Liverpool signerte påfølgende vinter.

Ifølge Barcelona selv kostet de to 235 millioner euro til sammen. Så langt har ingen av dem innfridd. Hvilket igjen uthever det voldsomme problemet Barcelona befinner seg i.

Det er nemlig ikke bare målpoengene og prestasjonene på banen de skal erstatte, men fokuset, tilnærmingen til idretten og den enorme viljen til å ville bli best.

- Vi kan se på Neymar. Fantastisk fotballspiller, men spiller aldri kamper i februar, fordi da har søsteren hans bursdag. Samt dette ryktet med at han er teatralsk, overspiller og handler i konflikter med lagkamerater, sier Veland.

- For Dembélé så er situasjonen litt som med Bale i Real Madrid. Han klan gjøre helt fantastiske ting, og så kommer det en skade, sier Veland.

UT AV SKYGGEN: Neymar tok turen til PSG fra Barcelona, i det som var tidenes dyreste avtale. Foto: Liewig Christian/abaca (Pa Photos)

Ifølge Transfermarkt, så har Dembélé gått glipp av hele 70 kamper siden han signerte for Barcelona i 2017.

Alle som følge av diverse skader, men først og fremst hamstringen:

- Jeg er ikke fysioterapeut, eller noe lignende, men bare ved å se på skadehistorikken til Dembélé tenker jeg at det er noe gjentagende. Skal han plutselig ikke være skada over en 3-4-årsperiode? Nei, jeg ser ingen legitim grunn til det. Han er den han er.

STEMTE OVERHODE IKKE: Coutinho fikk det ofte til å stemme mot Manchester United og Scott McTominay. Men ikke i Barcelona-drakt. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Det er uansett kjøpet av Coutinho, som fort skulle bli erstatter for Andrés Iniesta, som kanskje oppsummerer virkelig hvordan Barcelona har slitt:

- Jeg tror vi kan konkludere med at Coutinho var en flopp, er en flopp og kommer til å bli en flopp. Den eneste som står om han i katalanske medier er at de leter etter ny klubb. Han fungerer ikke.

Og problemene med Dembélé og Coutinho har ført til 100 millioner nye euro på å anskaffe Antoine Griezmann, som også har hatt sin problemer:

- Så har du Antoine Griezmann som holdt på med «La Décision», og skal endre hårfrisyrer og har alltid noe utenfor banen. Det er alltid noe å ta disse spillerne på. Man vet ikke om hodet er tilstede slik det har vært hos Ronaldo og Messi.

14 scoringer og fire målgivende på sine første 37 kamper i Barcelona er en klar nedgang for Griezmann, som har ligget tett opp mot 25 scoringer i alle sine sesonger i Atlético Madrid.

Legger man også på Malcom, som skal ha kostet 41 millioner euro (ble også solgt for drøye 41 millioner euro), så får man smått svimlende 376 millioner euro betalt for å finne en erstatter til Neymar, som selv skulle erstatte Lionel Messi.

- Jeg liker whoppers og menyer fra McDonalds

I Real Madrid opplevde man det «utenkelige» da Cristiano Ronaldo valgte å takke for seg i 2018. Da hadde han vunnet tre Champions League-titler på rad.

100 millioner euro betalte Juventus for stjernen, og allerede i løpet av den første sesongen fikk man se at hverken Gareth Bale eller Karim Benzema hadde det som skulle til for å ta opp arven.

Ved sesongslutt 2018/2019, altså den første sesongen uten Ronaldo, hadde de røket ut av Champions League i åttedelsfinalen mot Ajax, endte på tredjeplass i La Liga og ikke vært i nærheten av den spanske cupfinalen.

Ifølge Goal.com var det en interessant statistikk som poppet opp. Real Madrid hadde nemlig endt på 63 ligamål totalt for 2018/2019-sesongen. Sesongen i forkant hadde de 94 ligamål.

Cristiano Ronaldos statistikk fra LaLiga sesongen i forkant? 26 scoringer og fem målgivende, altså de 31 målene Madrid «manglet».

Den «originale» arvtageren Gareth Bale fortsatte å være skadeplaget og ufokusert. Før sesongen hadde trener Zinedine Zidane forsøkt å få ham solgt til kinesisk fotball.

Han klarte å terge på seg samtlige Madrid-supportere ved å posere med et banner som lød «WALES. GOLF. MADRID. IN THAT ORDER» (WALES. GOLF. MADRID. I DEN REKKEFØLGEN) etter å ha sendt Wales til EM-sluttspill.

Bale går nemlig under kallenavnet «El Golfero» (golfspilleren) i flere medier grunnet sin vanvittige interesse for sporten:

- Gareth Bale virker som golf, hobbyen, har blitt vel så viktig som fotballen, forklarer Veland, som også sier at waliseren har slitt med å bli en akseptert del av Madrid.

Mye av grunnen til dette er de vaklende prestasjonene, samt problemene med å lære seg spansk.

Han hadde i tillegg en sær trend til å forlate kamper der han var henvist til tribunen, hvilket heller ikke imponerte publikum.

Selv med sine scoringer i CL-finalene i 2014 og 2018 har sitter supporterne igjen med en vond smak i munnen hva angår Bale.

I sin tid skal han ha kostet Real Madrid 100 millioner euro.

Det er samme sum Real Madrid betalte for den «nye» erstatteren for Cristiano Ronaldo, nemlig Eden Hazard.

TUNG: Eden Hazard hadde noen kilo ekstra da Real Madrid hentet ham fra Chelsea. Foto: Manu Fernandez (AP)

Problemet med Hazard, slik som Bale, har vært skadet. Bisart nok har dette handlet mye om vekta til den belgiske stjernen.

- Eden Hazard kom til Real Madrid overvektig, og ble aldri kvitt det. Enkelte setter det i en direkte kontekst med hans skadesituasjon. Han var knapt skadet i Chelsea og etter drømmeovergangen så kan det kanskje være han slappet litt av, og mistet litt fokus, forklarer Veland.

- Istedenfor for å se på det å komme til Real Madrid som et nytt steg, så virker det som han mistet noe sommeren 2019.

Til spansk presse var heller ikke Hazard avvisende til de som hevdet at han var åpenbart noen kilo for tung da han signerte for den spanske hovedstadsklubben:

- Det er sant, jeg kan ikke lyve. Jeg gikk opp fem kilo i sommer, Men når jeg er på ferie, så er jeg på ferie, forklarte Hazard, som også hevdet at han hadde null problem med å gå ned vekta.

Såpass stort ble temaet rundt kiloene til Hazard at eksperten Cristóbal Sória i TV-programmet El Chiringuito laget en sang om hvor tjukk Hazard hadde blitt:

Sangen «Hamburguesas mayores» (De beste hamburgerne) ble sunget direkte på spansk TV, der Sória uthevet hvor mye Hazard elsket fast food:

- Hazard liker at man behandler ham som en stjerne, selv om han noen ganger glemmer seg når middagen står på bordet:

- Hvem bryr seg vel om noen ekstra kilo? Jeg liker whoppers, og McDonalds-menyer, dynk det hele i majones og barbecue-saus, sang Sória, som åpenbart gjorde narr av den belgiske stjernen.

Morgendagens stjerner

Selv om Bale virker å være fokusert på golfbanen, mens Hazard nyter feriene, så er det åpenbart at Madrid har kokkelert sammen en fremtidsplan.

Med storkjøp av spillere som Rodrygo Goes, Vinícius Júnior og Reinier Jesus, alle 18 år fra Brasil ved ankomst i Madrid, har nemlig taktikken til Madrid endret seg drastisk:

- Real Madrid skal hente den neste store. De kan si at de har hentet Rodrygo, Vinícius Júnior og Reinier, og så si at de har gjort det med den hensikt at de skal bli best, men de kan ikke si at de har hentet en av dem og sagt «dette er vår neste Cristiano Ronaldo», forklarer Veland.

Dette forklarer også hvorfor Martin Ødegaard, nå 22, i sin tid ble hentet til Real Madrid, mens også Erling Braut Haaland, som er 19 år, konstant kobles til den spanske giganten.

For mens de har forsøkt å erstatte Ronaldo, så har de også, sakte men sikkert, bygget for fremtidens storlag. Dette utheves videre i kjøpene av Eder Militão (22), Ferland Mendy (24) og Andrij Lunin (21).

I tillegg er Achraf Hakimi (21) og Federico Valverde (21) spillere som har vist at de kan spille på øverste nivå.

FREMTIDEN: Rodrygo, Vinícius Júnior og Ferland Mendy er alle del av det som kan bli morgendagens Real Madrid-lag. Foto: John Thys (AFP)

«Problemet» for Barcelona er at de fortsatt lever i Messi-æraen.

Sesongen 2019/2020 er stoppet opp, men det er de som leder serien. Og på toppen av toppscorer- og målgiverlista finner vi Lionel Messi.

Med tanke på at Barcelona har ødelagt mye for seg selv med å jakte Messis erstatter i nesten et tiår, så er spørsmålet om hvorvidt de skal våge å begi seg ut på ny jakt.

Likevel tror Veland at de på Camp Nou følger med på hvordan Real Madrid håndterer tapet av Cristiano Ronaldo.

Der har de nemlig sett laget falle litt sammen etter at portugiseren forsvant:

- Jeg tror Barcelona har tittet bort på Real Madrid allerede. Ronaldo forsvant i 2018, og Barcelona hadde nok allerede mentalt gjort seg klare på at Messi, til tross for å kanskje være tidenes beste fotballspiller, ikke har knust koden hva angår alderdom. Han blir eldre han også, sier Veland.

- Nå er det begrenset hvor mye vi kan krisemaksimere. Tallenes tale er ganske brutal hva angår poeng og antall trofeer etter at Ronaldo forsvant. Jeg tror Barcelona frykter at den kan være den brutale realiteten når Messi forsvinner.

Lite tyder nemlig på at Barcelona kommer til å stoppe pengebruken med det aller første:

- Det er nok derfor de har vært innbitte på overgangsmarkedet, og brukte så sinnssykt mye penger på erstattere, sier Veland.

Interessant nok er det nemlig Neymar som stadig vekk kobles med en retur til Barcelona. Nesten tre år etter at han anså skyggen til Messi for stor, er han fort den som skal inn og erstatte Messi.

For andre gang.

Den umulige oppgaven

For Barcelona og Real Madrid, er det man ser nå fort en understrekning av den voldsomme epoken man legger bak seg både i Katalonia og den spanske hovedstaden:

- Situasjonen de befinner seg i nå er nok to der president Josep Bartomeu (Barcelonas president, jour.amn) og Florentino Pérez (Real Madrids president, jour.amn) går og tenker «hva kan konsekvensen være dersom vi ikke erstatter Messi og Ronaldo?» Det kan, i ytterste konsekvens, være at man mister fordelen på overgangsmarkedet.

Veland tror at det er en umulig oppgave som er i emning hos de to spanske gigantene:

- Det første som slår meg er at den oppgaven de blir stilt overfor, å erstatte Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, er det er det vanskeligste som finnes. At man ikke klarer det, er det logiske, for det skal ikke være mulig, sier Veland.

DEN STØRSTE DUELLEN: Cristiano Ronaldo mot Lionel Messi. Foto: Dani Pozo (AFP)

- Skulle man tatt en eksamen for å bli sportsdirektør, og du trekker den vanskeligste oppgaven, så er det å erstatteren etter Messi og Ronaldo. De har lagt lista høyere enn alle andre.

Tallenes tale, mellom Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, er nemlig så klar som man får det:

Fra sesongen 2009/2010 til sesongen 2017/2018 (tiden Messi og Ronaldo herjet i Spania):

Cristiano Ronaldo: 438 kamper, 450 mål, 131 målgivende. Fem CL-titler, to LaLiga.

Lionel Messi: 476 kamper, 472 mål, 178 målgivende. To CL-titler, Seks LaLiga.

- Dette er grunnen til hvorfor vi snakker om Ronaldo og Messi som det største og beste rivalriet vi kanskje har sett noensinne.

Å erstatte de to? Den umulige oppgaven.

