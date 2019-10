Real Madrid-ryktene får Ødegaard til å riste på hodet: - Halvkomisk

Ønsker ikke å delta i spekulasjonene rundt sin egen fremtid.

OSLO (Nettavisen): Martin Ødegaard har tatt spanske La Liga med storm denne sesongen, og ble utnevnt til månedens spiller for september i den spanske toppdivisjonen.

Med scoring mot Mallorca og Atlético Madrid, samt målgivende pasninger mot både Sevilla og Alavés, var det nordmannen som steg til topps i kåringen, foran blant andre Karim Benzema.

Det har gjort at flere nå spekulerer i hvorvidt nordmannens opphold i Real Sociedad kan være over etter sesongen. Han er utlånt til den baskiske klubben på en «1+1-kontrakt», som betyr at han må signere en ny avtale med Real Sociedad når denne sesongen er over.

Les mer: Legenden med klar melding til Ødegaard: - Har kvalitetene til å bli en superstjerne

- Ikke mitt fokus

Det betyr, i teorien, at Ødegaards avtale med klubben fra Baskerland kan sies opp etter denne sesongen. Hovedpersonen selv synes uansett at temaet rundt hvorvidt han kunne spilt for Madrid-klubben nå er premature:

- Det er litt halvkomisk. Vi har spilt syv-åtte kamper og folk begynner å snakke om jeg kunne spilt for Real Madrid nå. Det er ikke mitt fokus, det er tidlig og vi får se hva som skjer. Men jeg er veldig fornøyd der jeg er nå, sier Ødegaard til Nettavisen.

Ødegaard er en av kun 14 andre spillere i La Liga som har spilt samfulle 90 minutter i alle de åtte seriekampene som har gått i La Liga så langt denne sesongen.

En som er tydelig på at han mener Ødegaard kunne spilt for Real Madrid i skrivende stund er landslagstrener Lars Lagerbäck:

- Han burde være aktuell for en større tropp i Real Madrid nå, ut ifra hva han har prestert. Jeg kjenner ikke så godt til Real Madrid-troppen, men Ødegaard er en internasjonal spiller nå, sa Norges landslagssjef på pressekonferansen tirsdag.

Lagerbäck er ikke den eneste svensken som har hyllet Ødegaard. Her får han skryt av Sverige-stjernen John Guidetti.

Tidligere har også AS-kommentatoren Tomas Roncero uttalt at han mener Ødegaard kan være en av de som kan gå inn og forsterke Real Madrid.

Selv er Ødegaard veldig tydelig på at selv om ryktene lever i beste velgående, så har han ikke snakket med Madrid om en mulig retur:

- Nei, det har ikke vært tema i det hele tatt, og det er heller ikke fokuset mitt. Vi har spilt syv-åtte kamper, så det er tidlig. Dere får skrive hva dere vil, men det er ikke fokuset mitt i det hele tatt, sier Ødegaard.

- Jeg skjønner at dere vil skrive om det, men for min del er det ganske langt fra der hodet mitt er nå.

Les mer: Real Madrid-topp åpnet opp om Ødegaards Real Madrid-fremtid

Møter lagkamerater



Fredag er det Spania som står på andre banehalvdel for Ødegaard og Norge. Der møter 20-åringen både Diego Llorente og Mikel Oyarzabal som han kjenner godt fra klubbfotballen i Real Sociedad.

Uansett forteller nordmannen at han lagkameratene har til gode å diskutere den skjebnesvangre kampen på Ullevaal:

- Vi har ikke snakket så mye om kampen, for å være ærlig, men vi nevnte det vel såvidt før vi dro. Det har ikke vært noen spesiell prat, sier Ødegaard, som også sier at han gjerne bidrar med sin ekspertise på La Real-spillerne dersom det er ønsket av Lagerbäck:

- Vi har ikke kommet så langt at jeg har gitt Lars noen tips, men hvis han vil ha det, så kan jeg beskrive dem. De har ikke så mange svakheter, men jeg kan beskrive dem og bidra med det.

Den norske playmakeren har også spilt på Real Madrid Castilla sammen med Sergio Reguilón, som er tatt ut i sin første landslagstropp etter å ha imponert for Sevilla denne sesongen. Også han er på lån fra Real Madrid.

Det er Spania som leder gruppe F i EM-kvalifiseringsgruppen til Norge. De står med full pott etter seks kamper spilt, etterfulgt av Sverige, som står med 11 poeng etter samme antall kamper spilt.

Norge ligger på fjerdeplass, med Romania foran seg. Det er to poeng opp til Sverige, som innehar plassen bak Spania, som vil gi direkte kvalifikasjon til EM-sluttspillet sommeren 2020.