Real Madrid smadret Deportivo La Coruña på Santiago Bernabéu

Målfest fra Zinedine Zidanes menn.

REAL MADRID - DEPORTIVO LA CORUÑA 7-1

Det startet nervøst for Real Madrid som lå under 0-1 hjemme mot Deportivo La Coruña før Nacho Fernández (2) og Gareth Bale (2), Luka Modric og Cristiano Ronaldo (2) snudde til målfest, og 7-1-seier for Zinedine Zidanes menn.

Adrián López gav bortelaget ledelsen midtveis i den første omgangen, før de Madrid-spillerne skrudde opp tempoet, og parkerte gjestene fra nord i Spania.

For Bales del betyr dette at han nå står med seks ligamål denne sesongen. Det er like mange som Cristiano Ronaldo, som også tegnet seg på scoringslisten to ganger denne søndagen.

For Ronaldo endte ikke kampen noe godt. For to scoringer til tross, ble han sparket i ansiktet av sveitsiske Fabian Schär i det han stanget inn sitt andre.

SELFIE: Cristiano Ronaldo sjekket kuttet i ansiktet på telefonen sin da han ble tatt av banen.

Som følge av dette begynte blodet å fosse fra ansiktet til portugiseren, som ble tatt av banen.

Seieren for Zidanes menn betyr at Madrid hopper opp blant topp fire i la Liga igjen. De ligger nå poenget foran Villarreal. Det er likevel 16 poeng opp til serieleder Barcelona, som møter Real Betis senere søndag.

For Deportivo La Coruña og trener Cristóbal så betyr tapet at de fortsatt ligger på nedrykksplass i den spanske toppserien. De har to poeng opp til Levante, som ligger på trygg grunn.

Sjokket



Det var Real Madrid som kom best i gang på Santiago Bernabéu og etter fem minutter var Borja Mayoral meget nære ved å styre Gareth Bales frispark i mål med hodet. Kun en fantastisk redning fra Rubén stoppet spanjolen.

Selv om Madrid virket nærmest scoring, var det et Deportivo-lag som rett og slett ikke ville gi seg uten kamp. Og i det 23. minutt sjokkerte de Madrid-publikummet.

For etter at Florin Andone stusset videre på en heading fant Lucas Pérez en Adrián López som hadde løpet seg fri på bakerste stolpe. Han hadde få problemer med å sende bortelaget i ledelsen.

Madrid så ut til å våkne etter Deportivos scoring, for kun fem minutter etter var Cristiano Ronaldos hodestøt både godt og presist, men Rubéns redning enda bedre.

Se Bales praktscoring i videovinduet over

Der flere av storkanonene feilet, var det Nacho Fernández som skulle vise seg som en reddende engel for Madrid. Marcelo fant forsvarskollegaen inne i boksen etter en corner, og spanjolen hamret inn utligningen.

Madrid hadde virkelig fått blod på tann, og med en superoffensiv Marcelo langs venstrebacken så var det konstant noe som skjedde langs flankene for hjemmelaget.

Hans innlegg i det 42. minutt landet hos Gareth Bale, som vendte utover og hamret ballen i mål via stolpen. Dermed hadde hjemmelaget snudd kampen på Santiago Bernabéu.

Ledelsen skulle stå seg inn til pause, og Real Madrid ledet 2-1 over Deportivo La Coruña etter de første 45 minuttene.

Bale tar over og Ronaldo våkner



Madrid fortsatte å trykke på i den andre omgangen for scoring nummer tre, hvilket ville gitt pusterom, men Ronaldo fortsatte å slite med å komme til sjanser.

Casemiro var likevel giftig for Madrid, og kun en sensasjonell redning fra Rubén i det 57. minutt stoppet brasilianeren fra å stange inn Madrids tredje.

Den spanske målvakten skulle ikke kunne gjøre noe med Bale minuttet senere. For da waliseren kom flyvende inn på en corner, og ballen traff pannebrasken perfekt, stod det 3-1 for hjemmelaget.

Bale fortsatte å herje med Depor-forsvaret, og etter 63 minutter fant han Mayoral med et vanvittig innlegg. Spanjolen burde funnet nettmaskene, men headet utenfor.

En annen tidligere Tottenham-spiller skulle vise seg frem i det 68. minutt da Madrid rullet opp nok et flott angrep. Ronaldo fant Bale, som flikket videre til Luka Modric som enkelt kunne vende inn 4-1 for Real Madrid.

Det var nesten duket for ny spenning i det 70. minutt da Depor stjal ballen fra Casemiro inne i Madrid-boksen. Skuddet så ut til å suse utenfor, men Nacho reddet like gjerne forsøket med en herlig sklidtakling for å være sikker.

Det eneste som manglet var en Ronaldo-scoring, og i det 77. minutt skulle endelig den portugisiske superstjernen vise seg frem. Casemiros innlegg var perfekt, Ronaldos løp enda bedre, og avslutningen sang i nettmaskene.

Ronaldo hadde plutselig fått blod på tann, for etter 84 minutter steg han frem og stanget inn Madrids sjette og sitt andre. Hodestøtet kom likevel med sin pris, for Madrids nummer syv ble sparket i ansiktet av Fabian Schär, og blodet silte fra ansiktet hans.

Portugiseren fikk behandling, men fullførte ikke kampen for Real Madrid. Det skulle likevel ikke bety altfor mye, for i det 89. minutt noterte Nacho seg for sitt andre mål også.

Flere scoringer skulle det ikke bli for Real Madrid. De senket Deportivo La Coruña 7-1.

