Real Madrid snudde til seier uten Ødegaard på banen

Selvmål, rødt kort og en Sergio Ramos-straffe bidro til å skaffe laget full poengpott på bortebane.

REAL BETIS - REAL MADRID 2-3:

Real Madrid var i store problemer etter først å rotet bort en tidlig ledelse borte mot Real Betis lørdag. Men etter et selvmål, to VAR-avgjørelser og et rødt kort til vertene, snudde det gjestende storlaget oppgjøret og fikk med seg tre poeng.

Martin Ødegaard startet kampen på gjestenes midtbane, men trener Zinedine Zidane valgte å ta nordmannen av banen i pausen da Real Madrid lå under.

Kaptein Sergio Ramos ble matchvinner i sluttminuttene med en sedvanlig Panenka-straffe da Betis-stopper Marc Bartra ble VAR-dømt for en hands. Samme Ramos hadde for øvrig misbrukt en eventyrlig mulighet til å sette inn 2-0 for Real Madrid tidlig i kampen, fra langt kortere hold.

ISKALDT: Sergio Ramos satte inn vinnermålet fra straffemerket. Foto: Marcelo Del Pozo (Reuters / NTB)

Noe før det avgjørende straffemålet ble Betis' selvmålscorer Emerson i tillegg utvist for en felling mot Luka Jovic uten forsøk på å ta ballen. Også det skjedde etter en VAR-gjennomgang.

Jovic var på vei til å få en mulighet aleine med keeper, og ettersom serberen så ut til å være hårfint på riktig side av forsvarslinja før pasningen virket det røde kortet greit.

Forrykende start



Oppgøret på Estadio Benito Villamarín begynte i et forrykende tempo, og allerede før to minutter var gjort unna lå den første ballen i nettet bak Betis-keeper Joel Robles.

Karim Benzema befant seg imidlertid i offside da innlegget fra landsmannen Ferland Mendy kom fra venstre, og den rutinerte Real Madrid-spissen ble korrekt vinket av for offside.

Like etterpå var det hjemmelaget som yppet seg i motsatt boks. Sergio Canales fant Antonio Sanbria, og paraguayaneren fikk avsluttet med et godt hodestøt. Avslutningen spratt i gressteppet rett foran Thibaut Courtois, men belgieren fikk likevel styrt ballen over målet til corner med en refleksredning.

Så var det tid for Real Madrid-føring da Federico Valverde møtte ett Benzema-innlegg fra høyre ved første stolpe. Midtbanesliteren styrte inn 0-1 forbi tidligere Wigan- og Everton-målvakt Robles.

Snudd på et blunk

Overtaket til bortelaget varte ikke lenge. Det var nemlig Real Betis som tok et grep på begivenhetene. Uttelling fikk de også på et cornertrekk i 35. spillminutt. Superveteran Joaquín sendte en kortpasning fra hjørneflagget ut til Canales, og sistnvnte fulgte opp med et alldeles utsøkt innlegg.

Inne i feltet raget Aïssa Mandi høyt over Real Madrid-spillerne og stanget inn utligningsmålet. Ødegaard og kompani ble straffet for passiviteten både i og utenfor eget felt, men så ikke ut til å lære av det.

Mindre enn to minutter seinere hamret William Carvalho inn 2-1 i Courtois' nærmeste hjørne. Foranledningen var et balltap på egen halvdel før man aldri kom skikkelig opp i press på motstanderne.

Canales og Joaquin var igjen involvert før Nabil Fekir fant midtbanekollega Carvalho på vei framover. Med Ødegaard i hælene avsluttet portugiseren skarpt og raskt nok til at Real Madrids stjernekeeper bare fikk noen fingre på ballen før den forsatte inn i hjørnet.

- Real Madrid har vært fryktelig svake etter at de tok ledelsen, bemerket kommentator Marius Skjelbæk i TV 2s sending.

Da ble andre omgang og flyten for Zinedine Zidanes stjernespekkede lag langt mer lystig. Men altså uten Martin Ødegaard som en av aktørene i snuoperasjonen.