Real Madrid-spiller Valverde lar seg imponere av Ødegaard: - Håper han kommer hit

Han scoret mot Real Sociedad og spås en stor fremtid på fotballbanen. Så benyttet Federico Valverde (21) anledningen til å rose kameraten Martin Ødegaard (20).

REAL MADRID - REAL SOCIEDAD 3-1:

SANTIAGO BERNABÉU (Nettavisen): De to spilte sammen på Real Madrids reservelag Castilla i 2016 og har beholdt kontakten siden den gang.

Ødegaard bekreftet til Nettavisen i oktober at de stadig snakker med hverandre.

På Santiago Bernabéu etter Real Madrids 3-1-seier lørdag kveld, tok Valverde seg tid til noen minutter med norsk presse.

På spørsmål fra VG brukte han rosende ord i sin omtale av Norges 20 år gamle vidunderbarn.

- Han er en flott type. Han fortjener det beste, det er umulig å ikke ønske ham det, han fortjener det beste, gjentar Valverde.

- Hadde magien som skilte ham ut

Nettavisen observerte Valverde og Ødegaard i samtale ute på Bernabéu-gresset lørdag, og det var åpenbart at tonen var god.

Real Madrid-spilleren, som bare er 21 år selv og født samme år som sin norske venn, har latt seg imponere av det Ødegaard har levert denne sesongen.

- Han viser seg frem uke inn og uke ut med måten han spiller på. Med sine målgivende pasninger, med scoringer og alt han har å tilby. Vi spilte sammen i Castilla, og åpenbart var det tøffe kamper, men til tross for de tøffe kampene hadde han magien som skilte ham ut. Jeg håper han kommer til Madrid, roser Valverde.

På spørsmål om han er imponert av det Ødegaard har vist i La Liga denne sesongen, svarer Valverde at han ikke er overrasket over at det har gått så bra.

- Det er fordi jeg vet hva han kan gi. Han har fortsatt mye i seg, han har en fantastisk fremtid foran seg og vi i Madrid er heldige som kommer til å få nyte av den, sier han.

- Jeg ønsker ham all mulig suksess, legger han til.

ØDEGAARD-KOMPIS: Federico Valverde har et bra forhold til nordmannen. Foto: Pierre-philippe Marcou (AFP)

Ødegaard vekker oppsikt i Spania

Marca er blant avisene som roser nordmannen etter lørdagens kamp. Med tittelen «Ødegaard overbeviste Bernabéu» mener de 20-åringen levde opp til forventningene.

- Hans driblinger var et mareritt for Real Madrid, de visste ikke hvordan de skulle hindre at han fikk distribuere ballen i offensive posisjoner, skriver Marca.

De legger til at det er åpenbart at Ødegaard har jobbet med fysikk og utholdenhet de siste årene, og at han nå er en mer komplett spiller enn da han debuterte for klubben som 16-åring.

- Mye var forventet av Martin Ødegaard i hans første kamp på Santiago Bernabéu på fire og et halvt år, men han skuffet ikke og la inn en prestasjon som gjør Madrid-fansen veldig optimistiske med tanke på fremtiden, er den rosende dommen.

Nektet norsk presse Ødegaard-intervju

Etter kampen var det kun rettighetshaver TV 2 som fikk snakke med Ødegaard.

Verken VG, NTB eller Nettavisen fikk lov av Real Sociedads pressekontakt til å stille et eneste spørsmål til nordmannen, og Ødegaard dukket ikke engang opp i pressesonen til skrivende presse.

Men til TV 2 sa han følgende om returen til Bernabéu:

- Det er selvfølgelig spesielt. Det er et sinnssykt stadion, og kult å være tilbake her. Men jeg prøver å ta det som en vanlig kamp, og jeg synes vi gjør det ganske bra. Det er spesielt, men du må tenke på det som en vanlig kamp, sa Ødegaard til TV 2.

På pressekonferansen etter kampen ble Real Madrid-trener Zinedine Zidane spurt om nordmannen. Da svarte den franske fotball-legenden slik ifølge TV-programmet El Chiringuito:

- Jeg synes det går bra med Ødegaard, han gjorde en veldig god kamp. Men han spiller for Real Sociedad, sa Zidane.

Slår tilbake mot rykter

Mange stiller seg nå spørsmålet: Vil Real Madrid snart hente nordmannen tilbake? Planen har vært et toårig utlån til Real Sociedad, men Ødegaard har vært så god at flere har spekulert i en snarlig retur til Bernabéu.

Ifølge Norges største La Liga-orakel Petter Veland ble Real Sociedad-president Jokin Aperribay intervjuet av MovistarFutbol fra VIP-tribunen på Santiago Bernabéu lørdag.

På spørsmål om Florentino Pérez har indikert at de ønsker å hente tilbake Martin Ødegaard etter inneværende sesong, avkreftet Real Sociedad at slike rykter har rot i virkeligheten.

- Nei, nei. Det stemmer ikke. Ingen fra Real Madrid har sagt noe, sa Aperribay i intervjuet.

Neste ligakamp for Ødegaard og Real Sociedad spilles lørdag om en uke hjemme mot Eibar. Real Madrid har Champions League-kamp hjemme mot PSG på tirsdag før sesongen fortsetter borte mot Alavés på lørdag.