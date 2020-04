Real Madrid-spillerne tar lønnskutt

Den spanske hovedstadsklubben bekrefter at spillerne går med på å senke sin lønning for å hjelpe under den vanskelige korona-situasjonen.

Real Madrid følger i fotsporene til flere spanske toppklubber, og bekrefter på sine sider at de har kommet til en intern løsning der spillere på både fotballaget og basketballaget tar et frivillig lønnskutt.

De skriver på sine sider at spillere tar et lønnskutt på mellom ti og tjue prosent for å demme opp for det økonomiske tapet som kommer som følge av at sesongen i Spania er stoppet.

LaLiga, så vel som de andre store ligaene i Europa, er midlertidig stoppet grunnet den pågående pandemien. Real Madrid var også det første laget som bekreftet at de hadde sendt hele sitt lag i karantene.

Kan spare 100 millioner

Den gangen kom det nemlig frem at en av basketballspillerne i Madrid-klubben hadde blitt påvist COVID-19-viruset, og at vedkommende hadde oppholdt seg på et fellesarena.

Både fotball- og basketballaget oppholder seg på Valdebabas, som er treningsanlegget til Real Madrid, og at samtlige spillere dermed var satt i karantene som følge av smitten.

Samtidig som Real Madrid ble bekreftet i karantene bekreftet den spanske toppdivisjonen at de har midlertidig stoppet seriespillet, i påvente av at spanske helsemyndigheter gir dem tommel opp for å spille videre denne sesongen.

Lønnskuttet vil også gjelde spillere på Real Madrids andrelag (Castilla) så vel som trenere og visse ansatte i klubben. Ifølge Marca så vil Madrid i første omgang «kun» si fra seg ti prosent av lønningene.

Dersom man når scenariet der sesongen ikke vil bli gjenopptatt, så vil man doble dette, og spillerne gir dermed vekk tjue prosent av sine nåværende lønninger i den spanske hovedstaden.

Ifølge Marca vil det aktuelle lønnskuttet bety at Real Madrid sparer rundt 50 millioner euro, mens det, logisk nok, vil være spart opp 100 millioner euro dersom sesongen stoppes.

Den spanske avisen skriver at forhandlingene rundt et lønnskutt ble påbegynt i forrige uke, og at man da skal ha tatt kontakt med sterke stemmer i Real Madrid-garderoben for å komme til en løsning.

Dermed følger Real Madrid i fotsporene til Barcelona, som tidligere har bekreftet at de også sier fra seg store deler av sine lønninger grunnet den pågående situasjonen i Spania.

Forskjellene er uansett relativt store mellom Barcelona og Real Madrid. Den katalanske storklubben har bekreftet at spillerne sier fra seg 70 prosent av lønningene.

Da Barcelona sa vekk sine lønninger ble det også fremhevet at dette er blitt gjort for å sikre at de andre ansatte i klubben vil fortsette å få utbetalt sin lønning.

Spania sterkt påvirket

Landet er nemlig et av de som er hardest rammet av koronaviruset, og ifølge Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, så er det kun USA som har hatt flere tilfeller av koronasmitte enn spanjolene.

Nesten 150 000 mennesker skal ha testet positivt for korona og nærmere 15 000 av disse skal ha mistet livet til pandemien som herjer på verdensbasis. Det er kun i Italia det er flere som har gått bort som følge av viruset.

En av de som har mistet livet til viruset er moren til Manchester City-trener Pep Guardiola. I tillegg til henne har også tidligere Real Madrid-president, Lorenzo Sanz, vært et av ofrene for viruset.

I Real Madrid har man, i skrivende stund, ikke hatt noen bekreftelse på at noen av spillerne er smittet av viruset, men i Valencia har man allerede opplevd at profiler som Ezequiel Garay og José Luis Gaya er blitt smittet.

Også i Italia har Juventus fått kjenne på korona-viruset, og har selv også valgt å gå ned i lønn som følge av pandemien som har herjet i de to landene. I Juventus har Blaise Matuidi, Daniele Rugani og Paulo Dybala testet positivt for smitten.

Sistnevnte har bekreftet at han er på bedringens vei, men åpnet opp om sin dramatiske kamp mot viruset for kort tid siden.

