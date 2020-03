Real Madrid-spiss fulgte ikke landets korona-regler: President raser og truer med fengsel

Luka Jovic har havnet i trøbbel i hjemlandet Serbia.

Den serbiske spissen har i likhet med svært mange fotballproffer returnert til hjemlandet etter at seriespillet stoppet opp på grunn av koronaviruset.

Real Madrid-spilleren skal imidlertid ikke ha tatt hensyn til hjemlandets karanteneregler og ble nylig sett på gaten i Beograd i forbindelse med at han feiret kjærestens bursdag, skriver spanske Marca.

Dette har fått landets statsledere til å rase.

Trues med fengsel



Aleksandar Vucic, Serbias president, truer nå Jovic med fengsel.

- Hvis han forlater leiligheten sin så vil han bli arrestert, sier Vucic ifølge Marca.

KLAR BESKJED: Aleksandar Vucic er oppgitt over en av landets største fotballstjerner. Foto: Oliver Bunic (AFP)

Heller ikke Serbias statsminister Ana Brnabic er nådig i sin kritikk av spilleren.

- Dessverre har vi noen av våre fotballstjerner som setter et dårlig eksempel. De tjener millioner og ignorerer karantenereglene for når man kommer hjem fra utlandet, sier Brnabic.

Beklager

Jovic forteller at han er lei seg for at saken har fått så stor oppmerksomhet, men forklarer samtidig at han mener han ikke er blitt ordentlig informert om hvordan karantenereglene fungerer.

- Etter å ha sett hvor vanskelig situasjonen er i helge verden og i vårt land, så må jeg snakke ut og komme med støtte til alle, sier Jovic ifølge Marca.



Han er lei seg for situasjonen som har oppstått.

- Da jeg kom til Serbia ble jeg testet og prøven var negativ, sier han.

- Jeg er lei meg for at noen ikke har gjort jobben deres ved å gi meg konkrete instruksjoner for hvordan jeg skal gjennomføre karantene, forteller Jovic.

- Våre folks liv er viktigere enn hans millioner



Han påpeker at reglene er annerledes i Spania der han bor til vanlig.

Samtidig kommer han med en beklagelse til det serbiske folket.

- Jeg ønsker å komme med en unnskyldning hvis jeg på noen som helst måte har kommet i skade for å utette noen for fare, sier Real Madrid-spissen.

Han oppfordrer videre nasjonen om å stå sammen i den tøffe tiden.

Presidenten har registrert at spissen skal være lei seg for det som har skjedd.

- Jeg tror han angrer på det han har gjort, men jeg ønsker å gjøre en ting helt klart og det er at livene til våre folk er viktigere enn hans millioner, sier Vucic.

