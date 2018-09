Real Madrid startet jakten på fire strake med oppvisning

Real Madrid tok onsdag første steg mot det som kan bli klubbens fjerde strake mesterligatittel. Forrige sesongs semifinalist Roma ble utklasset og slått 3-0.

Selv uten Cristiano Ronaldo bobler Real Madrid over av klassespillere. Luka Modric, som nylig vant UEFA-prisen som årets spiller, briljerte på midtbanen da Real Madrid kjørte over gjestene fra Italia og virvlet fram sjanse etter sjanse. Isco, Gareth Bale og Mariano Díaz scoret.

Bare en storspillende Robin Olsen i Roma-målet hindret en virkelig målfest på Estadio Bernabeu. Svensken leverte den ene strålende redningen etter den andre og drev lenge hjemmespillerne til fortvilelse.

– Jeg synes vi spilte veldig bra i kveld. Den eneste skuffelsen var at vi ikke scoret flere mål. Real Madrid vil alltid være Real Madrid, uansett hvem som forlater klubben. Vi fortsetter å jage seirer og scoringer, sa Bale.

Først rett før pause kom det første målet, og det var ved hjelp av litt frisparkmagi fra Isco.

Om Olsen kan få Roma-fansen til å glemme Allison Becker, tenkte vel Isco at han kan gjøre sitt til at Real-fansen ikke skal savne Ronaldo så sårt. Han skaffet selv frisparket da han ble felt av Daniele De Rossi. Deretter sendte han ballen over muren og utakbart i mål til 1-0.

Bale doblet

Bale var stadig farlig framme i Roma-feltet, men ofte ble hans avslutninger stoppet av Olsen. I det 51. minutt nådde ikke svensken fram, men skuddet smalt i tverrliggeren og spratt ut igjen.

Sju minutter senere var det omsider waliserens tur til å juble. Modric slo en perfekt bruddball, Bale stormet inn i feltet og scoret med et diagonalskudd som gikk inn ved lengste stolpe.

Ti minutter før slutt var Marco Asensio nær en virkelig minneverdig scoring da han etter en superfrekk vending på Iscos pasning sto ansikt til ansikt med Olsen. Han prøvde å lure svensken ved å se en vei og skyte blindt mot andre hjørne, men Olsen lot seg ikke lure.

I stedet gjorde Martin Ødegaards gamle Castilla-lagkamerat Mariano Díaz 3-0 på overtid med et vakkert skudd.

Farlig sløsing

Real Madrid burde hatt mange flere mål, men sjansesløsingen kunne ha blitt kostbar. I begynnelsen av annen omgang kom Roma til et par giftige muligheter, men Keylor Navas i målet gjorde jobben sin og reddet.

– Vi møtte et lag som var oss overlegent, og det viste de i dag. Likevel var det lyspunkter, sa Roma-trener Eusebio Di Francesco til Sky Italia.

19-årige Nicolo Zaniolo fikk for øvrig sin A-lagsdebut for Roma fra start på Bernabeu, og han gjorde en god figur den snaue timen han spilte. I likhet med lagkameratene jobbet han knallhardt i en stadig dypere formasjon som bidro til å stagge overmakten og begrense nederlaget.

I samme gruppe ble det 2-2 mellom Viktoria Plzen og CSKA Moskva i Tsjekkia. Michael Krmencik scoret to ganger for Viktoria i første omgang, men gjestene reduserte ved Fjodor Tsjalov, og Nikola Vlasic utlignet på straffe i femte overtidsminutt.

(©NTB)

