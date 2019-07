Real Madrid-stjerne Marco Asensio båret av banen mot Arsenal

Madrid-trener Zinedine Zidane bekrefter at spanjolen har pådratt seg en kneskade.

Det kan gå mot et langt skadeavbrekk for Real Madrids Marco Asensio som måtte bæres av banen i andre omgang etter en duell med Arsenal-spiller Pierre-Emerick Aubameyang.

Spanjolen så ut til å ha skadet kneet i sammenstøtet med Arsenals superstjerne like etter timen spilt, og gestikulerte til benken at han måtte av banen. Han ble til slutt båret av banen, og satt i en ambulanse, skriver spanske Marca.

De tidlige sjekkene skal indikere at spanjolen har røket korsbåndet, hvilket betyr at han mister store deler av 2019/2020-sesongen i Madrid.

- Bekymret

Det er fortsatt ikke kommet melding fra offentlig hold rundt omfanget av skaden til den spanske superstjernen.

- Vi er bekymret, det er kneet. Han ble kjørt direkte til sykehuset for å gjennomføre prøver. Men det ser stygt ut, og det er dagens verste nyheter for oss. Vi er påvirket, fortalte Madrid-trener Zinedine Zidane etter oppgjøret.

Kampen mellom de to storklubbene endte 2-2 etter at Alexandre Lacazette og Aubameyang scoret for London-laget, før Asensio og Gareth Bale ordnet balanse i regnskapet. Real Madrid vant på straffesparkkonkurranse.

Asensio har i lengre tid blitt ansett som en av Madrids aller mest talentfulle spillere, og har de siste årene også spilt seg inn på det spanske landslaget. Foregående sesong var uansett ingen høydare for den unge angriperen.

Han endte på totalt seks mål og ni målgivende på totalt 44 kamper for den spanske hovedstadsklubben. Kun ett av disse målene kom i LaLiga for Asensio.

Han kan uansett vise til en imponerende CV. 23-åringen har vunnet to Champions League-titler med Real Madrid, og var også med å vinne La Liga i 2016/2017-sesongen under Zidane.

Ny sjanse for Bale?

Asensios skade har ført til at flere har spekulert i om det kan åpne for fornyet tillit til Gareth Bale under Zidane. Det har pågått en ordkrig i pressen mellom Madrids trener og Bales agent, Jonathan Barnett, den siste tiden.

Zidane har tidligere uttalt at han gjerne ønsker at Bale forsvinner fra Madrid, og har siden fått passet påskrevet av Barnett, som mener at Zidane «viser ingen respekt» mot waliseren.

Franskmannen skal også ha utelatt Bale fra oppkjøringskampen mot Bayern München, og begrunnet det med at den tidligere Tottenham-angriperen selv skal ha bedt om å stå over oppgjøret.

På pressekonferansen etter kampen mot Arsenal skal Zidane uansett ha kastet kaldt vann på enhver mulighet Bale kan ha hatt for å få en ny sjanse på Santiago Bernabéu.

- I dag så spilte han (Bale), det valget er mitt, han tok del og så får vi se hva som skjer. Ingenting har endret seg, dere kjenner situasjonen. Jeg kommer alltid til å fortelle dere det samme, sa Zidane ifølge engelske The Mirror.

ISFRONT: Stemningen er ikke god mellom Gareth Bale og Zinedine Zidane. Foto: Paul White (AP)

- Han spilte en god kamp og jeg er glad på hans vegne. Vi startet bra og etter en stund mistet vi en spiller, så spilte vi godt og enda bedre da det var ti mot ti. Vi spilte uavgjort, og det er gode nyheter. Han er her med oss og vi fortsetter arbeidet.

Både Madrid og Arsenal fikk hver sin spiller utvist da først Nacho Fernández ble vist av banen, før han fikk følge av Sokratis.

Gareth Bale har spilt i Real Madrid siden 2013, og har vært vital i flere av klubbens store triumfer de siste sesongene. Han var med å vinne Champions League fire ganger, og scoret i to av finalene for Madrid.

Han huskes spesielt for sine to scoringer i finalen mot Liverpool i 2018, da Madrid sikret Champions League-tittel nummer 13 i Kiev.

Han scoret også vinnermålet i Copa del Rey-finalen mot Barcelona i 2013/2014, og var del av laget som vant La Liga i 2016/2017.

I Madrid har han slitt voldsomt med skader, og statistikeren MisterChip estimerte nylig med at Bale kun har spilt 53 prosent av kampene Madrid har spilt siden han ankom klubben.