Real Madrid-stjerne møtte i retten

Real Madrid-profilen Marcelo er i det spanske rettssystemets søkelys etter at han skal ha kjørt uten førerkort for andre gang på sju år.

En domstol i Madrid opplyste mandag at fotballstjernen hadde møtt i retten både for førerkort-overtredelsen og for å ha kjørt for fort.

Marcelo skal ha erkjent at han i desember kjørte i 134 km/t i en sone der fartsgrensen er 120 km/t. I etterkant ble det også avdekket at brasilianeren kjørte uten gyldig førerkort.

Også i 2013 ble 31-åringen stoppet av politiet uten førerkort. Da ble han ilagt en bot på 6.000 euro, tilsvarende rundt 60.000 kroner.

Real-profilen, som har spilt for den spanske fotballklubben siden 2007, skal møte i retten på ny i mars. Da får han straffen etter den siste episoden med kjøring uten førerkort.

(©NTB)