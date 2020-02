Real Madrid tapte og mistet tabelltoppen

Erkerivalen er tilbake i førersetet etter uventet nederlag for Zinedine Zidanes stjernemannskap.

LEVANTE - REAL MADRID 1-0:

En kanonscoring fra kapteinen José Luis Morales med elleve minutter igjen sørget for et sjokktap for Real Madrid i bortekampen mot Levante.

Morales' suser fra skrått hold tok keeper Thibaut Courtois helt på senga og seilte inn i nettaket ved første stolpe. Det ble også kveldens eneste scoring i Valencia.

- Det er en perlescoring, konstaterte TV 2-kommentator Robin Grov.

Praktmålet ble også den 32 år gamle kantspillerens siste bidrag i oppgjøret. Få sekunder seinere ble han nemlig byttet ut til stående applasus fra hjemmefansen.

Real Madrids stjernestopper Raphaël Varane opphevet det som ved første øyekast kunne se ut som en mulig offside på Morales i forkant av matchvinnerscoringen.

På en dag da naboklubben Valencia CF ble utspilt og tapte med tre mål borte mot Martin Ødegaard og Real Sociedad, gjorde Levante et byks oppover tabellen.

Med den overraskende triumfen er klubben fra oppe på 10.-plass på tabellen, og har bare seks poeng opp til lokalrival Valencia som ligger to hakk over.

Dette var bare Real Madrids andre tap for sesongen i La Liga. De helhvite har 53 poeng etter 25 kamper.

Det er to poeng bak erkerivalen Barcelona, som vant 5-0 hjemme mot Eibar tidligere lørdag, etter hele fire Lionel Messi-scoringer på Camp Nou.