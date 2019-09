Real Madrid-topp åpnet opp om Ødegaards Real Madrid-framtid

Ga sjeldent intervju om det norske supertalentet til Jan Åge Fjørtoft.

Martin Ødegaard har imponert stort for Real Sociedad så langt denne sesongen og i helgen ble nordmannen matchvinner i møtet med Atletico Madrid.

Ødegaard er som kjent på lån til Sociedad fra Real Madrid. Den spanske storklubben sikret seg nordmannen fra Strømsgodset i 2015.

Den offensive midtbanespilleren har siden utviklet seg bra på lån i Heerenveen og Vitesse i Nederland, før han i sommer altså ble lånt ut til Real Sociedad.

Real Madrid-direktør: - Vi er spent



Real Madrid har sjeldent uttalt seg om nordmannens framtid på Santiago Bernabeu, men i forkant av onsdagens møte mellom PSG og Real Madrid i Champions League, lettet Madrid-direktør Emilio Butragueno litt på sløret om Ødegaard.

Han snakket med Viasats Jan Åge Fjørtoft før kampen. Ifølge den norske reporteren er dette første gang Real Madrid snakker om Ødegaards utvikling offentlig.

- Måten han spiller på og utvikler seg på, gleder oss. Han blir stadig mer moden og han spiller veldig bra. Vi er spent på framtiden hans, sier Butragueno.

- Han var veldig ung da han kom til oss, og har bare blitt bedre og bedre, men han er fortsatt ung. Akkurat nå spiller han veldig bra for Sociedad, sier han.

Real Madrid-direktøren er tydelig på at klubben følger Ødegaards utvikling.

- Han er vår spiller, så selvsagt følger vi med på ham, sier han.

- Vi er spent på framtiden hans, men fotball er vanskelig å forutsi. Men vi er veldig fornøyd så langt, avslutter Butragueno i intervjuet med Fjørtoft.

- De følger med



Ødegaard fortalte til Nettavisen under landslagspausen nylig at han har fått gode tilbakemeldinger fra Real Madrid etter den gode starten hans i La Liga.

Etter scoringen mot Mallorca i runde to fikk han nemlig flere hyggelige meldinger av både folk i klubben og Real Madrids sjefsspeider.

- De gratulerte meg med scoringen og sånn. Jeg merker at de følger med, sa han til Nettavisen tidligere i september.

Selv oppsummerte Ødegaard sin egen sesongstart slik overfor Nettavisen:

- Det har vært ok. Litt kjipt sist kamp (tap mot Athletic Club), men det har vært en bra start. Det er som jeg ofte sier litt svart-hvitt i tilbakemeldingene, ofte for positivt når det er bra og for negativt når det er dårlig, det er sånn det er. Men jeg synes det har vært en fin start, jeg har fått et mål og laget har tatt fire poeng på tre tøffe bortekamper, så det er absolutt godkjent, sa han.