Real Sociedad bekrefter: Martin Ødegaard er skadet

Går trolig glipp av søndagens toppoppgjør mot Granada.

Saken oppdateres

Martin Ødegaard har pådratt seg en skade i høyre fot etter oppgjøret mot Celta Vigo. Det er Real Sociedad som bekrefter på sine hjemmesider at nordmannen, men nevner ikke hvorvidt nordmannen går glipp av oppgjøret mot Granada.

De skriver uansett i sin pressemelding at nordmannen trener med en fysioterapeut, så vel som bedriver egentrening, i håp om å være tilbake på banen raskest mulig.

Han spilte oppgjøret mot Levante, kun dager etter den overnevnte kampen mot Celta Vigo. Der slet han med å involvere seg, og La Real tapte til slutt 1-2 for laget Valencia-regionen.

I den offisielle uttalelsen fra klubben bekreftes det uansett at det ikke er snakk om skade på hverken muskel eller bein. Det er heller snakk om et sår/blåmerke i hælen, som skal ha blitt påført i en duell i løpet av kampen mot Celta.

Nordmannen har så langt spilt samtlige minutter av de 11 kampene laget fra San Sebastián har spilt denne sesongen. I skrivende stund ligger de blå og hvite på sjetteplass i den spanske toppdivisjonen.

Ødegaard har i stor grad blitt hyllet som den beste spilleren for Real Sociedad så langt denne sesongen, og står med to scoringer og tre målgivende for klubben denne sesongen.

Begge scoringene til Ødegaard har vist seg å være matchavgjørende. Han scoret på bortebane da laget sikret seg 1-0-seieren borte mot Mallorca, og ble også den første til å score på «nye» Anoeta, da storlaget Atlético Madrid ble senket.

Dette er ikke første gang skade holder Ødegaard borte fra banen. 20-åringen var ute med en skade i foten i 2017, på tampen av utlånet sitt i Heerenveen, og gikk også glipp av én kamp med en skade i hånden da han spilte i Vitesse.

Så langt denne sesongen har Martin Ødegaard tatt spansk fotball med storm. Nordmannen er på utlån til Real Sociedad fra Real Madrid, og skal etter planen bli værende i Baskerland inneværende og neste sesong.

Det stopper uansett ikke flere Madrid-eksperter å hevde at det kanskje er på tide at Ødegaard tar turen tilbake til Real Madrid for å hjelpe Zinedine Zidanes mannskap fra og med neste sesong.

AS-journalisten Tomas Roncero har tidligere hevdet at Ødegaard fort kan være blant spillerne som kan være løsningen på problemene som har oppstått i Real Madrid. Hans kollega i Marca, José Félix Díaz har vært tydelig på at Ødegaard allerede nå er bedre enn flere av Madrids største spillere.

Etter kampen mot Norge var også Real Madrid-kaptein Sergio Ramos full av lovord til sin norske lagkamerat. Det endte til slutt 1-1 mellom Ramos' Spania og Ødegaards Norge på Ullevaal.

For Real Madrids del har ting begynt å se langt lysere ut den siste tiden. Laget fra den spanske hovedstaden ligger nemlig på andreplass i LaLiga, kun på dårligere målforskjell enn erkerival Barcelona.