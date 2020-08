Real Sociedad bekrefter: Ødegaard returnerer til Real Madrid

Nordmannen vender tilbake til Real Madrid.

Den basiske klubben bekrefter på sine hjemmesider at Ødegaard returnerer til Real Madrid.

- Ødegaard forlater oss for å komme tilbake til Real Madrid, men vi vil aldri glemme all gleden han har gitt oss. Hans kvaliteter, karakter, innsats og ydmykhet gjør at Martin vil bli husket med en enorm kjærlighet, skriver Real Sociedad.

Tilbake etter ett år

I utgangspunktet skulle Ødegaard ha vært lånt ut til Real Sociedad i to sesonger, men det stopper etter ett år.

Tirsdag slo flere spanske medier stort opp at Martin Ødegaard allikevel ikke kommer til å fortsette ytterligere ett år i Real Sociedad, på utlån fra Real Madrid.

Onsdag ble nordmannen utelatt fra Real Sociedads oversikt over de 30 spillerne som senere denne uken skal starte opptreningen til neste sesong.

Samtidig ble han også fjernet fra spilleroversikten på klubbens nettsted.

Sportsavisen Mundo Deportivo, som følger Real Sociedad tett, skriver at Real Sociedad skal ha blitt overrumplet og sjokkert av at Real Madrid tilsynelatende velger å beholde Ødegaard i troppen kommende sesong.

Real Madrid-trener Zinédine Zidanes beslutning om å holde på nordmannen skal ha blitt tatt etter at storklubben røk ut av mesterligaen sist helg.

- Ødegaard endret mening

I utgangspunktet fikk Ødegaard beskjed om å fortsette i Real Sociedad også kommende sesong, dette var også noe landslagsspilleren også selv ønsket, skriver AS.

Men alt skal ha endret seg nylig.

- Etter en telefonsamtale med Zidane, som skal ha gitt Ødegaard forsikringer om at han var klar for å kjempe om en plass i startoppstillingen, skal Ødegaard ha endret mening, skriver avisen.

Telefonsamtalen skal etter rapportene ha funnet sted tirsdag.

Selv om man hele tiden visste at det fantes en mulighet for at Real Madrid kunne hente Ødegaard hjem etter ett år, skal forståelsen i Real Sociedad ha vært at storklubben ville holde ord og la ham spille ytterligere en sesong på utlån.

– Det virker umulig å fortsette (lånet), sier en ikke navngitt leder i Real Sociedad til Mundo Deportivo.

Ifølge Mundo Deportivo ble Martin Ødegaard oppringt av Zinédine Zidane mens han er på ferie hjemme i Drammen, og stjernetreneren skal ha overbevist nordmannen om å spille for klubben som eier ham framover. Ødegaard kom til Real Madrid i 2015 og har vært leid ut de siste fire sesongene.