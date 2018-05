Real Sociedad bytter ut logoen med ansiktet til Xabi Prieto i én kamp

Klubben ønsker å hedre sin stolte kaptein i hans aller siste kamp.

Til helgen takker Xabi Prieto av etter å ha spilt hele sin karriere i Real Sociedad. Den elegante midtbanespilleren har spilt for klubbens førstelag siden 2003.

Totalt står han med hele 477 kamper for klubben, og hjalp klubben opp fra de lavere divisjonene av det spanske ligasystemet. Mot Leganés på lørdag er det over for 34-åringen.

Derfor har klubben fra San Sebastián bestemt at, for kun én kamp, så bytter de ut sitt emblem, og skal heller bære ansiktet til klubblegenden.

- En historisk figur fortjener en historisk gest. Xabi har alltid båret Real Sociedads logo. Derfor, i sin siste kamp på Anoeta, så skal Real Sociedad bære ham som sin logo, skriver klubben i en pressemelding.

Tidligere har det også blitt klart at Leganés bruker bortedraktene sine i lørdagens kamp, til tross for at de to klubbene tidligere hadde blitt enige om at Leganés skulle få spille med sine hjemmedrakter, som krasjer med Real Sociedads hvite og blå striper.

Dette skriver at de ønsker å gjøre dette for å hedre Prieto, samt Carlos Martínez, som også forlater klubben etter denne sesongen.

Prieto føyer seg inn i rekken av spillere som Carles Puyol, Francesco Totti og Ryan Giggs, som ofte nevnes i forbindelse med spillere som kun har spilt for én klubb i løpet av sin karriere.

Denne sesongen har han totalt fått 32 kamper, og står med tre scoringer og åtte målgivende for de stripete fra Baskerland.

To av de målgivende scoringene denne sesongen kom i bortekampen mot Rosenborg på Anoeta i Europa League.

Real Sociedad har hatt en sesong under pari denne sesongen, og ligger på 11. plass i LaLiga denne sesongen. I Europa League røk klubben ut i 32-delsrunden mot Red Bull Salzburg.

