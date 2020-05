Real Sociedad-direktør tror Ødegaard har bestemt seg

Martin Ødegaard (21) har storspilt i La Liga denne sesongen. Nå lurer mange på hvor han blir å se neste sesong.

Den norske fotballstjernen skulle i utgangspunktet være på lån i Real Sociedad i to sesonger, men spansk presse har flere ganger hevdet at nordmannen har imponert såpass at Real Madrid ønsker å hente ham tilbake til hovedstaden allerede i sommer.

Real Sociedad skal imidlertid ha et sterkt ønske om å beholde Ødegaard i en sesong til.

Denne uken stilte Roberto Olabe, sportsdirektør i Real Sociedad, til intervju med Marca og der ble Ødegaard raskt et tema.

Olabe har naturligvis også fått med seg spekulasjonene om at Ødegaard kan komme til å returnere til Real Madrid, men til Marca forteller sportsdirektøren at han tror Ødegaard vil bli værende i San Sebastian i én sesong til.

- Vi har over tid hatt et veldig spesielt forhold til Real Madrid. Det er en åpen samtale om dette og de vet hvordan Martin er og hvordan han tenker, sier Olabe til Marca.

Olabe forklarer at ut ifra hvordan han tolker Ødegaard så tror han at nordmannen vil fortsette i Real Sociedad.

- Jeg er moderat optimist, sier Olabe.

SPORTSDIREKTØR: Roberto Olabe i Real Sociedad. Foto: (Bildbyrån)

Avtale om to sesonger



Dersom Ødegaard blir værende i San Sebastian så følger klubbene den opprinnelige intensjonsavtalen om et låneopphold på to sesonger.

I La Liga er imidlertid reglene slik at klubbene på papiret kun kan signere låneavtaler på én sesong om gangen.

Det har dermed åpnet for at Real Madrid altså kan hente hjem Ødegaard etter denne sesongen.

Det gjenstår imidlertid å se om de gjør det. Ødegaard har aldri lagt skjul på at han trives i Real Sociedad og Olabe tror også at nordmannen er fornøyd med klubbvalget sitt.

La Liga starter opp igjen

De siste månedene har det imidlertid blitt lite fotball for Ødegaard og de andre lagene i spansk fotball på grunn av koronaviruset.

Men forrige uke ga den spanske statsministeren Pedro Sanchéz grønt lyst til at La Liga får starte opp igjen.

Nå ventes det at ligaen vil være i gang fra 11. juni.

- Spania har gjort det de skal, nå åpner det seg nye horisonter for alle. Tiden er inne for å gjenopprette mange av de daglige aktivitetene, blant andre La Liga, sa Sanchez på en pressekonferanse forrige uke.

Barcelona leder La Liga etter at 27 serierunder er unnagjort med 58 poeng. Real Madrid følger med 56. Sevil la har 47, mens Ødegaards Real Sociedad har 46 og ligger på fjerdeplass.