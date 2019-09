Real Sociedad-legenden Xabi Prieto med klar melding til Ødegaard: - Har kvalitetene til å bli en superstjerne

36-åringen er en av tidenes største spillere i klubben. Nå tror han mye ligger til rette for at Ødegaard kan ta over etter ham på Anoeta.

SAN SEBASTIÁN (Nettavisen): Martin Ødegaard har allerede rukket å imponere flere i Real Sociedad etter at han ble lånt ut fra Real Madrid før inneværende sesong. 20-åringen viste seg frem for alvor da ble matchvinner borte mot Mallorca.

Såpass god har han vært i innledningen at Real Sociedad selv valgte å utnevne Ødegaard til månedens spiller for august, og nordmannen er på manges lepper i den baskiske byen.

Blant dem som virkelig har latt seg imponere av Ødegaard er Real Sociedad-legenden Xabi Prieto.

- Den store spilleren de trengte

Den gamle midtbaneeleganten biter merke i at signeringen av Ødegaard har gitt hans gamle klubb ny giv etter den skuffende niendeplassen fra forrige sesongs spill i LaLiga.

- Han ser ut som en stor fotballspiller. Han er den store spilleren La Real trengte. Han beveger seg bra, han søker inn i de ledige rommene, jeg håper han kommer med mange målgivende, og vi har allerede sett mot Mallorca at han kan være en matchvinner. Han jobber hardt, og virker som en type som ønsker å jobbe, sier Prieto til Nettavisen.

- Til tross for sin unge alder, så er han veldig voksen og supporterne forventer mye av ham fordi han har et stort potensial. Så håpet her er at han har noen flotte år i Real Sociedad, og at han så drar videre og blir en suksess i Real Madrid.

Det er få som kjenner Real Sociedad bedre enn 36-åringen. Nettavisen møter ham på en parkbenk rett ved den kjente stranden La Concha. Underveis i intervjuet er det flere som stopper opp for å se om det faktisk var «han» de gikk forbi.

TROR PÅ ØDEGAARD-SUKSESS: La Real-legenden Xabi Prieto tror Martin Ødegaard har alt som skal til for å bli en stor spiller. Foto: Jonas Giæver (Nettavisen)

Legendariske Prieto er nemlig supporternes store yndling, og i klubbshoppen til Real Sociedad finner man en statue av mannen som bar både kapteinsbindet og trøye nummer ti for de blå og hvite.

Derfor forstår han noe av presset som hviler på skuldrene til en spiller av stor kvalitet, og mener at Ødegaard må finne seg i at det vil bli forventet mye til ham de neste årene:

- Det er normalt at det forventes mer av en spiller som viser så mye selv om han er så ung. Dette skjedde med Antoine Griezmann i hans første sesong i Atlético Madrid, det skjedde med Neymar i starten også. Men jeg mener at Martin gjorde en fantastisk sesong i Nederland i fjor, og har startet forrykende her, sier Prieto.

- Jeg tror at med tiden så vil han bare bli bedre. Dette kommer med modenheten, erfaring, og at han blir litt mer egoistisk. Han har allerede kvalitetene til å bli en superstjerne. Jeg er sikker på at han ønsker å være suksessfull med La Real, så være suksessfull med Real Madrid og så gå videre til å gjøre store ting med det norske landslaget. Forhåpentligvis får han til det han vil.

Selv om Ødegaard allerede har blitt foreslått som en løsning på en del av problemene i Real Madrid, så tror Prieto at det fort er flere ting som avgjør hvorvidt han blir en suksess på Santiago Bernabéu:

- Han har talentet, men for å slå igjennom i Real Madrid må du være en av de beste spillerne i verden, samt at treneren stoler på deg og at alt går bra. Det er mange faktorer, men han har talentet til å bli det, han er fortsatt ung og jeg sikker på at han blir bedre.

I den spanske avisen Mundo Deportivo ble Ødegaard sammenlignet med Prieto. Selv ser legenden noen likheter, men har observert at det er én ting han gjerne skulle ha stjålet fra nordmannen:

- Det er en likhet hva angår posisjonen på banen, men .. altså, jeg hadde elsket å hatt den venstrefoten hans! Han er raskere, han er mer dynamisk, vi er av to ulike stiler. Men det stemmer at han får spillet til å gå og er god på å tre igjennom ballen til spissene. Og det forsøkte jeg også på.

LEGENDE: Det finnes få herremenn som er større i Real Sociedads historie enn Xabi Prieto. Foto: Josep Lago (AFP)





Mannen med bocadilloen

Mellom 2003 og 2018 var baskeren å finne i a-laget til Real Sociedad. Til tross for at han er en definitiv legende, så har han valgt å holde seg borte fra store deler av rampelyset.

Det vakte blant annet stor oppsikt da han dukket opp på Anoeta (Real Sociedads hjemmebane), med sesongkortplassen han hadde hatt før han begynte å spille for klubben, mens han ble filmet spisende på en bocadillo (spansk bagett).

- La Real, det er en følelse som oppstår fra du er barn. Dette er laget dersom du er fra San Sebastián, og slik er det. Fra du er ung, så finner du ut fra familien at du har denne klubbens identitet i blodet, og dette er noe du kjenner på, forteller Prieto.

- Dette er laget som får deg til å reagere, og jeg synes det er noe som er vakkert for alle som er fra Donosti (det baskiske navnet på San Sebastián).

Om selve «bagett-episoden», så humrer Prieto, og kommer med en viktig påminnelse rundt hans egen status, selv etter endt spillerkarriere:

- Haha, jeg tror jeg er ganske normal. Da jeg var liten og dro på kamp med faren min og onkelen min, dessverre er ikke de med meg lengre, så dro vi på kamp med en bagett under armen som vi spiste i pausen. Vi var supportere slik resten er, forteller Prieto.

- Nå, med min kone og tre barn, så er det det samme. Jeg tar med meg bagetten min og spiser som hvilken som helst annen supporter.

En annen som har latt seg imponere av Martin Ødegaard er den svenske Alavés-stjernen John Guidetti.

Nordmenn

Da Prieto valgte å legge skoene på hylla etter sesongen 2017/2018 valgte Real Sociedad å hylle ham ved å spille med et bilde av ham som klubbemblem. Meldingen var tydelig: «du har spilt med vårt emblem på brystet hele karrieren, så nå skal vi spille med ditt bilde i én kamp».

Xabi Prieto spilte totalt 532 kamper totalt for både Real Sociedads A- og B-lag, og forlot aldri klubben i sitt hjerte underveis i karrieren. Og i løpet av de årene rakk han også å spille med to nordmenn.

Før Martin Ødegaard var nemlig Bjørn Tore Kvarme og Vadim Demidov innom klubben. Så fort Prieto hører navnene, så bringer det frem et stort smil:

- Selvfølgelig husker jeg dem! Da vi spilte mot Rosenborg i Europa League så kom Vadim innom hotellet vårt, og Bjørn kom dagen før til stadionet. Jeg har kjempegode minner med begge to. De var to tøffe forsvarsspillere, sier Prieto.

LAGKAMERAT: Bjørn Tore Kvarme spilte sammen med Xabi Prieto. Her i duell med Javier Saviola fra Barcelona. Foto: Lluis Gene (AFP)

- Bjørn var veldig sentrert, og nå er han agent for Martin Ødegaard. Vadim var jo en tur i USA, men er tilbake hos dere i Norge nå. Så jeg har kjempegode minner med dem, de er fine folk.

På lørdag så vil Xabi Prieto, så vel som nesten 40.000 andre være å finne inne på Anoeta, som endelig kan ønske velkommen til kamp for første gang denne LaLiga-sesongen.

Stadion har gjennomgått store endringer, der blant annet løpebanen har blitt fjernet. Der får La Real-legenden se Ødegaard og hans lag ta i mot serieleder Atlético Madrid.