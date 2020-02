Real Sociedad møter Mirandés i semifinalen av den spanske cupen

For første gang siden 2006 spilles semifinalene i den spanske cupen uten Valencia, Sevilla, Real Madrid, Atlético Madrid eller Barcelona.

Martin Ødegaard og Real Sociedad skal møte Mirandés i semifinalene av den spanske cupen. Det ble klart under trekningen av semifinalene fredag ettermiddag.

Kampene spilles 11-12. februar og 3-4. mars. Det er Real Sociedad som spiller den første hjemmekampen mot Anoeta, mens de vil måtte dra til Anduva for returoppgjøret. Mirandés spiller i Segunda División, divisjonen under øverste nivå i Spania.

Real Sociedad spilte seg til semifinalen etter å ha beseiret selveste Real Madrid på Santiago Bernabeu. Laget fra San Sebastián tok en sjokkerende 4-3-seier etter at Martin Ødegaard og Mikel Merino scoret et mål hver, mens Alexander Isak vartet opp med to mål.

Nye muligheter

Slik som Real Sociedad, så sjokkerte Athletic stort i sin kvartfinale, der fjorårets tapende finalist, Barcelona, ble beseiret. Iñaki Williams ble Bilbao-lagets store helt med sin matchvinnerscoring helt på tampen av oppgjøret.

Mirandés sjokkerte stort på sin side, og er det eneste laget igjen i turneringen som ikke spiller i toppdivisjonen. De slo La Liga-laget Villarreal i kvartfinalen.

Granada er nyopprykket i La Liga denne sesongen, og har imponert ved flere anledninger i den øverste divisjonen. Den virkelige overraskelsen kom da de slo regjerende cupmester, Valencia, 2-1 i kvartfinalen av årets cup.

Hverken Mirandés eller Granada har tidligere spilt i den spanske cupfinalen.

Denne sesongen har cuprundene blitt spilt over én kamp, men nå som man har kommet til semifinalene, så skal man spille kampene både borte og hjemme før man sitter igjen med de to finalelagene.

Finalen av den spanske cupfinalen (Copa del Rey) blir spilt 18. april på olympiastadion i Sevilla, kjent som La Cartuja. Sist gang finalen ble spilt på den stadion var i 2001, da Real Zaragoza vant 3-1 over Celta Vigo.

Ingen god finalestatistikk

Real Sociedad vant cupen sist gang i 1986/1987-sesongen da Atlético Madrid ble slått på La Romareda, hvilket er hjemmebanen til Segunda División-laget Real Zaragoza.

Året etter var laget fra San Sebastián tilbake i finalen, som den gang ble spilt på Santiago Bernabéu. Den gang var det Barcelona som stod på den andre banehalvdelen, og sikret seg en 1-0-seier over Ødegaards lag.

Finalen mot Barcelona er hittil også sist gang Real Sociedad var i den spanske cupfinalen. Klubben har i sin historie spilt syv finaler, og kun vunnet to av dem. De møtte erkerival Athletic i 1910-utgaven av turneringen.

Den gangen gikk Real Sociedad under navnet Vasconia, og turneringen ble spilt to ganger det året. Det var til slutt erkerivalen fra Bilbao som seiret i den spanske cupfinalen det året.

Athletic er den klubben som står med nest flest cuptitler i Spania. De har totalt 23 cuptitler i løpet av sin historie. Det er kun Barcelona som har flere med sine 30. Valencia er regjerende cupmestre.