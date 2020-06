Real Sociedad-presidenten: - Jeg tror Ødegaard blir

Fortsatt usikkert hva som skjer med nordmannen etter inneværende sesong.

Fremtiden til Martin Ødegaard i spansk fotball er fortsatt usikker. Nordmannen har denne sesongen vært i fyr og flamme for laget fra San Sebastián.

Det har ført til spekulasjoner rundt hvorvidt Ødegaard kunne være på vei tilbake til Real Madrid, til tross for at den spanske hovedstadsklubben skal ha sagt seg villige til å låne drammenseren ut i to sesonger.

Blant annet under programmet El Chiringuito på spansk TV var det tydelig at ekspertene var usikre på hvorvidt Madrid hadde gjort det klart at de ville ha Ødegaard tilbake.

- Må overbevises

Det har ført til at spekulasjonene herjer i spansk presse om hvorvidt Ødegaard blir værende i Real Sociedad, eller drar tilbake til Real Madrid etter inneværende sesong.

Ifølge Real Sociedad-president Jokin Aperribay skal de uansett være håpefulle rundt sjansene for å beholde nordmannen en sesong til:

- Jeg tror Ødegaard kommer til å bli værende i La Real. Det er det jeg tror, og det er det håpet vi har, sa Aperribay i et intervju med radiokanalen Radio Euskadi, ifølge den spanske avisen AS.

- Når han blir værende, altså om han skulle bli værende, så må han fortsatt være overbevist, slik han var da han kom i fjor, fortsatte Aperribay.

Han har tidligere vært og hevdet at det vil være enklere for La Real å beholde Ødegaard dersom klubben oppnår sine mål for denne sesongen.

Med fjerdeplass i LaLiga i skrivende stund, som ville betydd Champions League-spill, samt billett til den spanske cupfinalen, er det flere som vil hevde at sjansene for å beholde Ødegaard er store.

- Han må være overbevist om at vi er det beste valget han har for neste sesong. Valget er hans, og jeg tror han kommer til å bli værende, sier Aperribay.

Det er tidligere blitt hevdet at det er Zinedine Zidane som holder alle kortene rundt en retur for Ødegaard. Dette fordi nordmannen har gjort det tydelig at han vil spille.

Det er fortsatt uvisst hvorvidt Madrid kommer til å selge spillere denne sommeren, hvilket ville betydd at det er begrenset med hvor mye plass de faktisk ville hatt til drammenseren.

- Ødegaard er den største trusselen

I den andre av de store Madrid-avisene, Marca, fokuserer man på at Martin Ødegaard fort kan bli spilleren som feller Real Madrid i deres jakt på LaLiga-tittelen denne sesongen.

Zidanes mannskap skal nemlig til Anoeta for å spille bortekamp senere denne sesongen, og der venter nok et møte med nordmannen.

Ødegaard var nemlig sterkt delaktig i Real Sociedads sensasjonelle 4-3-seier på Santiago Bernabéu i den spanske cupen. Han scoret blant annet 1-0-målet for Imanol Alguacials mannskap.

Dermed hevder Marca at «Ødegaard kan bli den som feller Madrid i tittelkampen», og at Madrid-klubben vet «en av deres egne er den største trusselen» før oppgjøret på Anoeta.

Real Madrid er på det nærmeste slått ut av Champions League, etter å ha tapt 1-2 hjemme mot Manchester City, ble, som nevnt, slått ut av cupen av Real Sociedad og har dermed kun LaLiga igjen å spille for.

SNART LAGKAMERATER IGJEN?: Et av de mulige valgene til Martin Ødegaard er å slutte seg til Real Madrid, og Federico Valverde igjen. Foto: (Bildbyrån)

Videre uthever avisen at nordmannen er blitt en ekstremt viktig brikke i klubben, og at flere av de største klubbene i Spania alle har fått smake nederlag på stadion i San Sebastián.

Barcelona spilte 2-2, mens både Valencia og Atlético Madrid måtte dra hjem med null poeng i sekken, etter å ha tapt for Real Sociedad med Ødegaard i laget.

Etter korona-pandemien er det nemlig satt opp slik at Real Sociedad skal møte Real Madrid den 21. juni på Anoeta. Det er den tredje kampen for begge lag etter at sesongen sparkes i gang igjen etter pandemien.

Allerede på torsdag skal LaLiga-sesongen rulles i gang igjen med «El Gran Derbí» der Andalucía-gigantene Sevilla og Real Betis møtes til dyst.