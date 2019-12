Real Sociedad-spøk: - Ødegaard klar for Manchester City

Utlån til den engelske giganten ut sesongen, ble det meldt. Det var bare en spansk variant av en aprilspøk.

Real Sociedad hevder lørdag at Martin Ødegaard lånes ut til Manchester City ut sesongen.

Den angivelige avtalen ble offentliggjort via Real Sociedads nettsted lørdag morgen.

I Spania har de 28. desember «dia de inocentes», en tradisjon for å komme med spøker à la 1. april i Norge.

Etter å ha informert om «overgangen» avslutter Real Sociedad pressemeldingen med følgende:

- Vi er tvunget til å ta dette vanskelige valget for å unngå faren for kommentarer i mediene de neste seks månedene. For en lettelse!

Martin Ødegaard er allerede lånt ut fra eierklubben Real Madrid til Real Sociedad, en avtale som etter planen skal vare i to sesonger.

Et nytt utlån fra denne avtalen igjen ville jo vært smått sensasjonelt, da det neppe lar seg gjøre i praksis.

Nettavisen var blant mediene som lot seg lure av den første meldingen og videreformidlet den som en reell.

Vi følger som vanlig overgangsvinduet direkte, og håper på naturlig nok på noe bedre treffprosent på det vi publiserer der.

