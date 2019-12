Rebensburg styrer mot seier i Lake Louise – Lie langt bak teten

En feil ødela mye av rennet for Kajsa Vickhoff Lie i søndagens super-G i Lake Louise i Canada. Viktoria Rebensburg fra Tyskland leder løpet.

21 år gamle Lie åpnet bra i Canada søndag. Ved første passering var hun 21 hundredeler foran daværende leder Tamara Tippler. Men i det neste partiet kom en stor feil fra Lie, som tapte mye tid. Hun fikk likevel opp bra fart igjen og kjørte inn til 4.-plass i mål.

Etter at de antatt beste har kjørt, leder Rebensburg 1,38 sekund foran Lie. Corinne Suter fra Sveits er nummer to, mens østerrikske Stephanie Venier ligger som nummer tre.

Lie er nummer 12 idet 28 alpinister har kjørt.

Dermed ble det en middels avslutning på helgen i Lake Louise for den norske alpinisten. Hun var raskest i begge treningsomgangene i utfor, før hun leverte karrierebeste i øvelsen i fredagens renn. Da ble hun nummer elleve.

Lørdag lå hun an til å forbedre den bestenoteringen, men et fall i andre halvdel spolerte konkurransen for Lie. 21-åringens beste plassering i verdenscupen er en 7.-plass. Den kom i super-G i Cortina i Italia i januar.

(©NTB)