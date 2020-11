Red Bull Salzburg-direktør tror Haaland ender opp i Liverpool

Den norske spisskometen (20) kobles med noen av verdens største klubber, men hans tidligere arbeidsgiver har en klar idé om hva som kan bli neste stopp.

Sportsdirektør i Red Bull Salzburg, Christoph Freund, tror Erling Braut Haalands neste klubb blir Liverpool. Det sier han i det tyske fotballprogrammet Sky90.

Det var under en samtale med tidligere Tyskland-kaptein Lothar Matthaus at Freund kom med sitt tips om at den røde Merseyside-klubben kan bli Haalands neste klubb.

Nordmannen spilte som kjent for nettopp Red Bull Salzburg deler av forrige sesong, før han ble hentet til den tyske storklubben Borussia Dortmund i januar 2020.

- Han ender nok opp der

I den østerrikske klubben nettet Haaland utrolige 28 mål på 22 kamper.

I den omtalte samtalen mellom Freund og Matthaus, gjengitt av The Mirror, er det sistnevnte som tar opp Liverpool som en mulig destinasjon for Haaland.

- Han ender nok opp der, svarer Freund til Matthaus.

- Han kan spille for alle klubber i verden med den mentaliteten og selvtilliten han har. Han kommer til å gjøre seg bemerket i europeisk fotball gjennom de neste ti årene, sier sportsdirektøren til den østerrikske storklubben videre.

Til tross for at han ikke engang har vært et år i Dortmund, har Erling Braut Haaland rukket å bli koblet med en rekke andre klubber den siste tiden.

Manchester United blir ofte nevnt i forbindelse med nordmannen, mens Real Madrid er en annen klubb som til stadighet meldes å være interessert.

Det har vært relativt får rykter rundt Liverpool og den norske 20-åringen, men Haaland spilte mot nettopp de røde i Champions League sist sesong.

- Utkjøpsklausul

I møtet på Anfield noterte han seg blant annet for en scoring og både manager Jürgen Klopp og hans stab har nok helt sikkert merket seg spissen.

Ifølge den velinformerte journalisten Fabrizio Romano har Haaland en utkjøpsklausul i kontrakten sin med Dortmund som vil bli aktiv sommeren 2022.

Den skal ifølge italieneren være på 75 millioner euro

Sportsdirektør Freund forteller videre at en rekke klubber allerede var på banen forrige høst, men at Haaland til slutt valgte det han mener var best.

- Samtalene med Dortmund gikk veldig raskt. De ga oss beskjed om at det var enighet, og vi hadde ikke så mye vi skulle sagt, men alt ble gjort på riktig måte, sier han.

- Mange klubber var interessert og tok kontakt. Til syvende og sist var det opp til spilleren selv å bestemme, sier han videre, forteller Freund.

20-åringen fra Bryne har vært i kanonform så langt denne sesongen og står med åtte mål på ni kamper for sin tyske klubb. To av dem har kommet i Champions League.