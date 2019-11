Red Bull Salzburg-direktøren med klar Haaland-beskjed: - Erling kommer til å være ustoppelig

The Guardian har tidligere meldt at over 20 klubber følger med på utviklingen rundt den norske superspissen.

Den norske 19-åringen har vært i fyr og flamme denne sesongen for Red Bull Salzburg, og hans prestasjoner, spesielt i Champions League, har fått flere av Europas storkanoner til å sperre opp øynene.

Haaland presenterte seg for alvor med hat trick mot Genk i den første kampen av sesongens gruppespill, før han scoret på Anfield mot regjerende mester Liverpool. To mål på hjemmebane mot Napoli gjør at han nå er turneringens målscorer.

Den siste tiden har dermed flere av Europas absolutt største lag fulgt tett med, og engelske The Guardian har rapportert at over 20 klubber følger tett med på utviklingen rundt den tidligere Molde-spissen.

- Ingen bud

Selv om interessen virker å være stor rundt Haaland, som ser det ut til at ryktene om en overgang i januar kun forblir rykter. Red Salzburg-direktør Christoph Freund er tydelig på hvordan ståa er rundt den norske landslagsangriperen:

- Det har blitt skrevet så vanvittig mye tull de siste ukene. Det jeg har lest har fått meg til å le, sier østerrikernes direktør ifølge engelske The Mirror.

Nylig var Salzburg-trener Jesse Marsch ute i media og fortalte at han hadde hørt at Bayern München hadde vist sin interesse for det norske supertalentet. Og tyskerne er overhode ikke alene i sin interesse.

Haaland har allerede figurert på forsiden av spanske AS som hevder at Real Madrid ligger langflate etter nordmannen. Han kobles stadig også til Manchester United og tidligere trener Ole Gunnar Solskjær.

Slik reagerte Braut Haaland selv etter å ha scoret på Anfield

Skal man tolke Freund sine uttalelser er det uansett veldig ganske sikkert at han blir værende i Østerrike til sommeren 2020:

- Jeg har ikke snakket med noen klubben ennå. Jeg kan si at det ikke eksisterer noen bud inn mot vinterens overgangsvindu. Det neste steget kommer, fordi Erling kommer til å være ustoppelig, sier Freund.

Blant lagene som nevnes hyppigst, så er det Manchester United og Juventus som virker som de lagene som ligger fremst i køen med tanke på en mulig signering av nordmannen.

Ville scener

Uansett hvor Haaland måtte ende, så virker det som det bare er et tidsspørsmål før han tar steget videre. Engelske Daily Mail har allerede spådd at det blir «ville scener» når storklubbene kaster seg inn i kampen om den robuste 19-åringen.

Engelsk presse har også bitt seg merke i at Haaland selv tidligere har uttalt at hans eget ønske kanskje ikke er å spille for en av de nåværende gigantene i europeisk fotball.

I 2017 uttalte han nemlig at hans drøm er å vinne Premier League med Leeds. Intervjuet med gjennomført med Romsdals Budstikke, og fikk mye oppmerksomhet i England.

Det har seg nemlig slik at Haalands far, Alf-Inge, spilte i Leeds mellom 1997 og 2000. Han var også innom både Nottingham Forest og Manchester City i løpet av sin fotballkarriere.

Det er ikke bare i Champions League at Braut Haaland sine statistikker er imponerende. Han står nemlig med 12 scoringer på 11 kamper i den østerrikske Bundesligaen også. I tillegg til dette har han også seks målgivende.

I den østerrikske cupen kan han også vise til en imponerende statistikk. Han har funnet veien til nettmaskene fire ganger på kun to kamper, hvilket gjør at han så langt står igjen med svimlende 22 scoringer på 16 kamper totalt for 2019/2020.

