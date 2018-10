Red Sox koblet grepet i World Series

Boston Red Sox vant også 2. kamp i World Series baseball. Los Angeles Dodgers ble slått 4-2 onsdag og må vinne fire av fem gjenstående kamper for å bli mester.

De 15 siste lagene som vant de to første kampene på hjemmebane i MLB-sluttspillserier over best av sju kamper (semifinaler og finaler) har også vunnet sammenlagt. Trøsten for Dodgers er at de tre neste kampene, om det blir så mange, spilles i California.

Red Sox-kaster David Price er i ferd med å begrave sluttspillforbannelsen for godt. Han vant ingen av de 11 første sluttspillkampene han startet i karrieren, men nå har han vunnet to på rad etter overbevisende kasting. Dodgers fikk bare tre basegivende treff i de seks omgangene han kastet onsdag, men scoret to poeng i 4. omgang og ledet 2-1.

Hjemmelaget slo hardt tilbake med tre poeng i 5. omgang, alle scoret med to mann ute. Det har vært lagets varemerke i årets sluttspill. 36 av lagets 68 poeng i sluttspillet, deriblant alle fire onsdag, er scoret med to mann ute i omgangen.

For de fleste lag går offensiv produksjon kraftig ned i slike situasjoner, for Red Sox går den opp. I situasjoner med to mann ute og en spiller på 2. base eller bedre er lagets treffprosent skyhøye 41,5, den beste i sluttspillet noensinne. Den gamle rekorden på 39,4 var fra 1910.

Med to mann ute i 5. omgang onsdag fylte Red Sox opp basene, og Dodgers-kaster Ryu Hyun-jin ble byttet ut. Avløseren Ryan Madson ga Red Sox utligningen med en «walk» (fire kast utenfor sone), før sluggeren JD Martinez slo inn to poeng med vertenes tredje basegivende treff i omgangen.

Red Sox-avløserne, regnet som en av lagets få svake punkter, var perfekte onsdag. Sammen med Price sørget de for at ingen av gjestenes 16 siste slagmenn kom på base.

– Å kaste i World Series er en av grunnene til at jeg kom hit. Dette er den største scenen i sporten vår, sa Price, som hadde tallene 0-9 (seirer-tap) som starter i MLB-sluttspillet før han ble kreditert seirene i avgjørende semifinalekamp mot fjorårsmester Houston Astros og onsdagens finalekamp mot Dodgers.

– Tallene så stygge ut, men han er en stor kaster. Han har lenge vært en av ligaens aller beste, sa manager Alex Cora.

Neste kamp spilles i Los Angeles natt til lørdag norsk tid, og da har Dodgers et massivt seierspress.

(©NTB)

