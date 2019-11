Redknapp forbauset over Tottenham: - Vil være en kjempesmell

Harry Redknapp bekymret for sin tidligere klubb.

Redknapp var den første manageren til å lede Tottenham til Champions League da han med spillere som Gareth Bale og Luka Modric tok laget til en kvartfinale i turneringen i 2011.

Under nåværende Tottenham-manager Mauricio Pochettino har imidlertid deltakelse i Champions League blitt enda mer vanlig for klubben fra Nord-London.

Senest forrige sesong spilte Tottenham Champions League-finale mot Liverpool, men i høst ser Spurs ut til å ikke være i nærheten av å kunne kopiere en slik bragd.

Faktum er at Tottenham skal prise seg lykkelige om de i det hele tatt klarer å kvalifisere seg til turneringen for neste sesong.

Det liker ikke Harry Redknapp.

- Det vil være en kjempesmell hvis de ikke klarer å komme seg til Champions League. Med tanke på pengene de har investert i treningsanlegget og stadion vil noe annet enn Champions League være en svak sesong, sier Redknapp til Sky Sports.

Les også: Tottenham-stjerne med oppsiktsvekkende intervju

CHAMPIONS LEAGUE: Harry Redknapp ledet Gareth Bale og Tottenham til Champions League i 2010/11-sesongen. Foto: Stephen Pond (Pa Photos)

Forbauset over prestasjonene



For øyeblikket ligger Tottenham på 14. plass i Premier League - 11 poeng bak Manchester City som befinner seg på 4. plassen som gir Champions League-plass neste sesong.

Det forbauser Redknapp som i likhet med mange andre spådde at Spurs ville være i en helt annen posisjon.

- Det er merkelig. Man har perioder hvor ting ikke går veien, men jeg hadde trodd at de skulle være i nærheten av Liverpool og Manchester City om å kjempe om tittelen denne sesongen, men akkurat nå så virker det som de skal slite med å ende blant de fire beste, forteller Redknapp.

Les også: Thorstvedt om Eriksen-situasjonen: - En katastrofe for Spurs

Hevder Pochettino kan få sparken



Resultatene til Tottenham denne sesongen har vært såpass svake at blant andre The Telegraph påstår at Pochettino kan få sparken som Spurs-manager dersom laget hans taper den neste seriekampen mot West Ham.

Redknapp tror imidlertid ikke det stemmer.

- Det kommer til å bli en tøff kamp mot West Ham, men jeg kan ikke se for meg at han risikerer å miste jobben, sier Redknapp.

Han mener likevel at det er på tide at Pochettino klarer å vinne noe med Spurs snart.

- Jeg er stor fan av Pochettino. Han er en strålende manager og personlighet. Han kjenner dette spillet, men med den troppen han har så må de skaffe seg noen trofeer, forteller Redknapp.

Den tidligere Tottenham-manageren mener FA-cupen vil være en fin mulighet for Spurs og Pochettino.

- De kommer ikke til å vinne ligaen og jeg tror ikke de er gode nok til å vinne Champions League denne sesongen. De er ute av ligacupen, så de må prøve å vinne FA-cupen. Det er mulig ettersom de er et godt lag, forklarer Redknapp.

Skal Redknapp få rett, så er det liten tvil om at Spurs må heve seg mange hakk fra hva de har vist denne høsten.

Tottenham møter som nevnt West Ham borte i neste seriekamp 23. november, før Olympiakos venter på Tottenham Hotspurs Stadium i Champions League tre dager senere.