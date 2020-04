Redknapp mener Kane bør droppe United: - De er ikke bedre enn Tottenham

Fremtiden til Harry Kane er fortsatt et brennhett tema. Nå har tidligere Spurs-manager Harry Redknapp også tatt del i dansen.

Kane uttalte nylig i et Instagram-intervju med Jamie Redknapp at han var åpen for å forlate Tottenham dersom klubbens ambisjoner ikke matchet hans egne, noe som virkelig satt fyr på overgangsryktene rundt spissen.

Manchester United er blant klubbene som har blitt koblet til den engelske landslagsspissen, og Gary Neville uttalt nylig at Kane ville vært den perfekte signering for Ole Gunnar Solskjær.

Managerveteranen, og tidligere Spurs-manager, Harry Redknapp mener også 26-åringen ville passet godt inn i United, men ser ikke poenget i å flytte til Old Trafford av én enkel grunn.

- Han ville passet godt inn i hvilket som helst lag. Men Manchester United er for øyeblikket ikke noe bedre enn Tottenham. Etter min mening er det ikke mye som skiller lagene, og begge klubbene kjemper for å komme inn blant topp fire, sier Redknapp til Talksport, og heller samtidig kaldt vann i årene på United-supportere som sitter med en Harry Kane-drøm.

Les også: Les også: Bruno Fernandes: Slik var Manchester United-stjernens vei til toppen (+)

VETERAN: Tidligere Spurs-manager Harry Redknapp hyller Kane. Foto: Simon Cooper (Pa Photos)

- Må selge ham på sitt beste

Det har tidligere blitt rapportert at Kane ville være tilgjengelig for 200 millioner pund, men kilder tett på Spurs har fortalt at London-klubben ikke akter å selge sin største stjerne til en ligarival.

Spissens fremtid vil uansett bli diskutert helt fram til sommervinduet stenger, og tidligere Spurs-spiller Jamie O'Hara mener klubben må hente flere spillere for å spise kirsebær med de beste i ligaen.

- Tottenham må bygge på nytt. De må etter min mening hente inn fire eller fem spillere for å endre laget, og de er ikke i nærheten av Premier League-tittelen. Jeg forstår hans (Kanes) frustrasjon, og han er kommet til det punktet hvor han er en verdensklassespiller og er verdt veldig mye penger.

Les også: Onsdagens Premier League-rykter

Den tidligere midtbanespilleren mener klubben fort kan være tjent med å selge Kane mens spissen er på sitt beste.

- Hvis trofeene ikke vil komme de neste to eller tre sesongene, noe de ikke ser ut til å gjøre, kvitter de seg med ham og tar pengene? For om du skal selge Harry Kane, må du selge ham på sitt beste. Og han er på sitt beste nå om man tenker markedsverdi.

MIDTBANETERRIER: Jamie O'Hara (til høyre) mener Spurs er langt unna å kjempe om PL-tittelen. Her er han i duell med Dimitar Berbatov. Foto: Carl De Souza (AFP)

- En spesiell spiller

Kane har nærmere 200 kamper for Tottenham etter å ha vært i London-klubbens system siden 2009.

27-åringen har utviklet seg til å bli London-klubbens store lederstjerne, og vant blant annet gullstøvelen under fotball-VM i 2018.

- Harry Kane er en spesiell spiller. Han er den beste spissen i Premier League, og når man ser på hans spillestil tror jeg ikke det er noen bedre midtspiss noen sted, sier Redknapp og fortsetter.

- Okay, han er ikke Messi eller Ronaldo, men for en spiss som gjør det han gjør, finnes det ingen bedre.

Koronaepidemien gjør at flere klubber går en usikker økonomisk fremtid i møte, og det kan komplisere et eventuelt Kane-salg ytterligere.

Redknapp er forholdsvis sikker på at klubbkapteinen blir værende i klubben også over sommeren.

- Med mindre Daniel Levy bestemmer seg for å ville «cashe» inn om det kommer et sinnssykt tilbud for å bygge laget på nytt, eller José sier «Jeg har tre spillere vi kan signere å bygge et bedre lag med», så er jeg sikker på at han blir i Tottenham.