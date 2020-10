Redknapp om United-kaptein Maguire: - Jeg synes synd på ham

Harry Maguire er inne i en tung periode på både klubb- og landslag.

Harry Maguire stemples som «klumsete og idiotisk» etter at han ble utvist da England tapte 0-1 for Danmark i Nations League på Wembley onsdag.

Manchester United-kapteinen er inne i en vanskelig periode i sin karriere, med arrestasjon på den greske ferieøya Mykonos for bare to måneder siden og en elendig start på Premier League-sesongen.

- Synes synd på ham

Sky Sports' fotballekspert og tidligere Liverpool-spiller Jamie Redknapp synes direkte synd på den tidligere Leicester-spilleren.

- Ja, nå synes jeg synd på ham. Han er inne i en skikkelig dårlig periode i karrieren sin, som han på et eller annet vis må finne ut av. Han har en stor helg foran seg med Manchester United. Han må få selvtilliten sin tilbake, fordi han er nå en spiller som mangler selvtillit, sa Redknapp på Sky Sports i forbindelse med kampen mot Danmark.

SYNES SYND PÅ MAGUIRE: Jamie Redknapp mener det er tydelig at Harry Maguire er inne i en tung periode. Foto: John Walton (Pa Photos)

Redknapp mener det er fort gjort å glemme det psykiske aspektet rundt toppfotballen.

- Det er mye som skjer i livet hans. Noen ganger glemmer vi det. Du kan se at han virkelig sliter med spillet sitt for øyeblikket. Du blir ikke Manchester United-kaptein om du ikke har noe ved deg. Du har en tilstedeværelse og kvaliteter som folk liker, men nå er selvtilliten hans på bunnen, sier Redknapp.

- Jeg hører bare positive ting om han som person, men han gjør tabber jeg ikke så ham gjøre for et par år siden. Han har mye i tankene sine. Det er det ingen tvil om, sier Redknapp.

Southgate: - Folk bør vite bedre

Englands landslagstrener Gareth Southgate tok Maguire i forsvar etter kampslutt på Wembley onsdag.

- Sånn jeg ser det, er han en toppspiller og en veldig viktig del av laget. Han er inne i en periode der han får mye pepper, men han er stor nok til å håndtere det. Han kommer til å vokse på det, sier Southgate ifølge Daily Mail.

- Han har vår støtte, og jeg er sikker på at klubben hans også støtter ham. Vi har stor tro på ham. Han får all mulig kritikk for tiden fra folk som burde vite bedre. Ingen av oss liker å være midt i stormen, sier Southgate.

Neste oppgave for Maguire blir nå å lede Manchester United til tre poeng i møtet med Newcastle lørdag.