Redknapp totalslakter Tottenham etter lønnskutt

Tidligere Tottenham-manager Harry Redknapp (73) kommer med nådeløs kritikk mot London-klubben.

I et intervju med engelske The Sun viser Redknapp null forståelse for at Premier League-klubben tidligere denne uken kuttet lønnen til alle ansatte, bortsett fra spillerne, med 20 prosent.

- Jeg kan ikke fatte det, sier Redknapp.

Han mener tiltaket er svært upassende for en storklubb som Tottenham og synes spillerne og eierne må ta regningen i stedet for de øvrige ansatte.

- Vi snakker her om en klubb hvor spillerne tjener mellom 10 og 12 millioner pund i året, sier Redknapp.

Han kritiserer også Tottenham-eier Joe Lewis som ifølge Forbes er den 355. rikeste personen i verden.

- Han er en av de rikeste i verden og så kutter klubben lønnen til de ansatte som ikke spiller fotball med 20 prosent. Jeg kan ikke tro det, forteller Redknapp.

Også deleier og styreformann i Tottenham, Daniel Levy, har denne uken fått kritikk for å redusere lønnen til de ansatte etter at det kun noen dager tidligere ble kjent at han selv mottok en lønn på 7 millioner pund av klubben i 2019.

Redknapp etterlyser at spillerne tar grep



Styreformann Levy avslørte imidlertid de ansattes lønnskutt i en uttalelse publisert på klubbens hjemmeside tirsdag.

Levy antydet samtidig at han mener spillerne og trenerne også må komme med deres bidrag, men foreløpig har ingen klubber i Premier League redusert lønnen til spillerne under koronakrisen.

Norwich har riktignok donert deler av deres lønn til de som er rammet av viruspandemien.

KRITISERES: Tottenham-eierne Daniel Levy og Joe Lewis. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Klubbene avventer foreløpig diskusjoner mellom Premier League og spillerforeningen som pågår i disse dager om situasjonen. Daily Mail meldte onsdag at Premier League-klubbene foreløpig ikke har kuttet spillerlønningene fordi de er redd for at det vil bli sett på som et kontraktsbrudd som igjen kan føre til at spillerne kan avbryte avtalene med klubbene.

Tidligere Spurs-keeper Erik Thorstvedt fortalte til Nettavisen tirsdag at det kun er spørsmål om tid før spillerne følger etter og går med på lønnskutt.

The Telegraph melder at Premier League og spillerforeningen ikke maktet å komme frem til en form for løsning onsdag.

Redknapp som ledet Tottenham til Champions League for første gang i klubbens historie i 2010, etterlyser imidlertid at spillerne selv tar ansvar nå.

- Selvfølgelig bør spillerne ta et lønnskutt, sier Redknapp.

- De har alle råd til å gi fra se ti prosent og jeg skulle gjerne sett at kapteinene til samtlige Premier League-lag kaller inn til et møte hvor de oppfordrer alle spillerne til å hjelpe de øvrige ansatte i klubbene, forklarer 73-åringen.

Han mener spillerne er fullt klar over hvor viktig det er at de hjelper de ansatte og at mange av dem allerede sliter som følge av koronakrisen.

Utfordringer i kø

Skal vi tro styreformann Levy er det imidlertid ikke bare de ansatte som sliter.

I den nevnte uttalelsen legger han liten skjul på at utfordringene står i kø for klubben som følge av koronakrisen.

- Klubbens virksomhet har på mange måter stoppet opp, noen av våre supportere har mistet deres jobber og de fleste vil være bekymret for deres fremtid. Våre sponsorer vil være bekymret for deres bedrifter og våre samarbeidspartnere i media har ingen garantier for når vi kan spille kamper igjen og om det vil bli gjort foran våre fans. Samtidig vil klubbens utgifter være på flere hundre millioner pund, advarer Levy.

- Vi er kanskje den klubben med 8. høyeste inntekter i verden, men de historiske tallene er irrelevant ettersom dette viruset ikke har noen grenser, forklarer Tottenhams styreformann.

