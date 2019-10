Regelendring innføres kanskje også i Norge: Fotballspillerne kan eie seg selv

Fotballforbundet tar snart stilling til om det skal følge FIFAs beslutning om at spillere kan ha en eierdel i seg selv eller ikke. NISO stiller seg positiv.

I 2014 ble det forbud mot at en tredjepart, altså ikke spiller eller klubb, kunne ha eiendeler i en spiller. Nå har Det internasjonale fotballforbundets (FIFA) disiplinærkomité konkludert at spillere ikke er å anse som en tredjepart og med det kan forhandle om prosentandeler av en eventuell overgangssum, skriver Bergensavisen.

– Det gjør at spillerne ved kontraktsinngåelse kan forhandle om å få en prosentandel av sin fremtidige overgangssum. Du kan se for deg at en spiller velger å spille for en lavere lønn mot at vedkommende får en prosentdel av en fremtidig overgangssum. Dette vil være gjenstand for forhandlinger, sier Espen Auberg, leder for juridisk avdeling i Norges Fotballforbund (NFF), til avisen.

Om NFF velger å praktisere FIFAs bestemmelser på samme måte gjenstår å se, da dette er opp til hvert enkelt forbund. Nå er regelendringen på høring hos klubber og spillernes interesseorganisasjoner. En eventuell regelendring kan vedtas i NFFs forbundsstyre etter årets sesong, og tre i kraft fra 2020-sesongen.

Interesseorganisasjonen til spillerne, Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) stiller seg positive til en eventuell regelendring.

– Vi ser ingen grunn til at vi skal ha særnorske regler, og vi mener det er en fordel at regelverket er sammenfallende internasjonalt. Vi bør følge FIFA her, sier Joachim Walltin, leder i NISO.

