Reginiussen er norsk lagkaptein på Malta

Tore Reginiussen er Norges lagkaptein i mandagens EM-kvalifiseringskamp mot Malta, i et lag med fire endringer fra forrige kamp.

Lars Lagerbäck valgte å offentliggjøre sitt laguttak mandag formiddag, men spesifiserte ikke hvem som skulle være kaptein. Valget falt på rutinerte Reginiussen (33) i altaværingens 29. landskamp.

Stefan Johansen, Omar Elabdellaoui og Håvard Nordtveit er de tre som har vært kaptein for Norge under Lars Lagerbäcks ledelse. Med Johansen og Nordtveit ute av troppen med skader og Elabdellaoui på benken tilfalt æren en ny mann.

I den siste kvalifiseringskampen velger Lagerbäck å hvile fire av sine mest brukte spillere. Sidebackene Elabdellaoui og Haitam Aleesami var alene om å ha spilt hvert minutt av de ni første kampene. Mandag slipper Jonas Svensson og Birger Meling til etter et år med lojal benkesliting. Svensson har vært ubenyttet reserve i alle ni kamper, Meling i de sju siste.

Ole Selnæs er den tredje som har startet alle Norges kamper i kvalifiseringen. Han mangler 34 minutter på full spilletid, men mandag avløses han av Mats Møller Dæhli. St. Pauli-proffen får dermed sin første landskamp fra start siden 0-6-tapet mot Tyskland for over to år siden.

Rune Almenning Jarstein får også hvile, og Ørjan Nyland vokter landslagsmålet for første gang på halvannet år.

For Elabdellaoui brytes en rekke på 15 strake landskamper hvor han har spilt hvert minutt.

Lagerbäck brukte bare 23 spillere på de åtte første kampene i kvalifiseringen, men allerede fra start mandag er tallet oppe i 29 etter at Iver Fossum, Dæhli og Fredrik Ulvestad slapp til mot Færøyene.

Mifsud starter

For Malta spiller den gamle Lillestrøm-yndlingen Michael Mifsud (38) på topp. Han er også kaptein. Maltas landslagssjef Raymond Farrugia gjør fire endringer i laget som fredag tapte 0-7 for Spania og bytter blant annet ut tre mann i forsvarsfemmeren.

Høyreback Juan Corbalan pådro seg en hamstringskade i Cádiz og er ute av troppen. Midtstopper Steve Borg er derimot tilbake etter å ha sonet karantene i Spania.

Malta har tapt sine åtte siste landskamper mot Norge. Mandagens hjemmelag har også tapt sine åtte siste kamper i kvalifiseringen, med sammenlagt 0-24. Laget må ta poeng mot Norge for å kunne unngå sisteplassen. For Norge, som er ubeseiret i de åtte siste kvalifiseringskampene, handler det om hvorvidt laget blir nummer tre eller fire i gruppa der Spania og Sverige allerede har sikret EM-plassene.

Dette er lagene:

Norge (4-4-2):

12 Ørjan Nyland – 16 Jonas Svensson, 4 Tore Reginiussen (kaptein), 3 Kristoffer Ajer, 17 Birger Meling – 8 Iver Fossum, 19 Markus Henriksen, 15 Sander Berge, 20 Mats Møller Dæhli – 9 Alexander Sørloth, 7 Joshua King.

Reserver: 1 Rune Almenning Jarstein, 22 Sten Grytebust – 2 Haitam Aleesami, 5 Even Hovland, 6 Sigurd Rosted, 10 Tarik Elyounoussi, 13 Fredrik Ulvestad, 14 Omar Elabdellaoui, 18 Ole Selnæs, 21 Morten Thorsby.

Malta (5-4-1):

1 Henry Bonello – 7 Joseph Mbong, 22 Zach Muscat, 5 Andrei Agius, 4 Steve Borg, 19 Joseph Zerafa – 11 Rowen Muscat, 13 Dunstan Vella, 8 Paul Fenech, 10 Kyrian Nwoko – 9 Michael Mifsud (kaptein).

Reserver: 12 Rashed Al-Tumi, 16 Justin Haber – 2 Jonathan Caruana, 3 Ferdinando Apap, 6 Jake Grech, 14 Brandon Paiber, 15 Karl Micallef, 17 Alfred Effiong, 18 Nikolai Muscat, 20 Jurgen Pisani, 21 Luke Gambin, 23 Tristan Caruana.

Dommer: Aliyar Aghayev, Aserbajdsjan.

