Reginiussen fikk langt innhopp da St. Pauli tok sterk seier

Tore Reginiussen kom inn som innbytter allerede etter en snau halvtime da St. Pauli slo Hamburg 1-0 i 2. Bundesliga mandag.

Den norske forsvarsprofilen erstattet Philipp Ziereis da sistnevnte måtte ute med en skade tidlig i oppgjøret.

Reginiussen pådro seg gult kort rett før pause i det som lenge så ut til å bli et oppgjør uten scoringer. To minutter før full tid satte imidlertid Daniel Kyereh inn seiersmålet for hjemmelaget.

De tre poengene betyr at St. Pauli er nummer 11 på tabellen på nest øverste nivå i tysk fotball. Hamburg er på sin side nummer fire og jager opprykk til Bundesliga.

Reginiussen ble hentet til St. Pauli januar. Han fikk ikke fornyet kontrakt med Rosenborg etter forrige sesong.

