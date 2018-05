Reginiussens hodestøt berget Ranheim-poeng på Lerkendal

Mads Reginiussen stanget Ranheim til 1-1 og ett poeng mot storebror Rosenborg på Lerkendal.

– Det var fantastisk deilig å komme tilbake fra 0-1. Jeg er sliten nå. Det er tungt å løpe så mye, sa Mads Reginiussen til Eurosport etter kampslutt.

– Målet var ikke helt ufortjent heller. Vi klarte å holde i ballen. Vi fikk Rosenborg til å springe litt, la altaværingen til.

Rosenborg tok ledelsen ved Yann-Erik de Lanlay i det 55. minutt, men Ranheim presset vertene bakover etter scoringen. Til slutt fikk gjestene lønn for strevet. Lillebror Reginiussen, som lørdag spilte mot storebror og RBK-stopper Tore Reginiussen, nikket inn 1-1 et knapt kvarter før slutt. Det ble også resultatet i lokaloppgjøret i Trondheim.

Det betyr at tabelltoer Rosenborg er fire poeng bak serieleder Brann, men bergenserne har en kamp mindre spilt. Ranheim på tredjeplass er bare poenget bak RBK.

Rosenborg åpnet best på eget gress. Pål André Helland prøvde seg på frispark etter fire minutters spill, men Ranheim-keeper Even Barli kastet seg ned og avverget.

Bendtner-miss

Rosenborg-spiss Nicklas Bendtner har slitt med å finne scoringsformen så langt denne sesongen, og trenden fortsatte for dansken i lørdagens oppgjør. VM-aktuelle Bendtner fikk en stor mulighet til å sende vertene i føringen etter et kvarters spill, men curlet ballen like utenfor fra ønskeposisjon inne i boksen.

Bortelagets Michael Karlsen kunne ha fått marsjordre kort tid etter Bendtner-missen, men Ranheim-spissen slapp med gult kort etter en stygg takling av Even Hovland.

Gjestenes Daniel Kvande ladet kanonen på frispark etter en halvtime, men måtte se at André Hansen i RBK-buret var med på notene og slo ballen til corner.

Ti minutter etter hvilen kunne hjemmefansen puste lettet ut på Lerkendal. Yann-Erik de Lanlay var nær scoring i det 48. minutt, men Ranheim-keeper Barli reddet. Dét gjorde han derimot ikke i det 55. minutt. Da skjøt innbytter de Lanlay via Mads Reginiussen og i mål bak en utspilt sisteskanse i Ranheim-buret.

Ranheim-press

Lillebror Reginiussen fikk en smell i hodet og ble liggende kort tid etter 1-0-målet, men altaværingen kom seg etter hvert på beina.

Tidligere Rosenborg-spiller Øyvind Storflor fikk en stor sjanse til å utligne for gjestene etter en times spill, men fra skrå vinkel dunket han avslutningen sin i André Hansen og ut. På den påfølgende corneren fikk vertenes forsvar etter hvert klarert med nød og neppe.

Men så sendte Mads Reginiussen bortefansen til himmels. Ranheims viktige midtbanemann stanget ballen opp i nettaket etter et presist innlegg fra Kristoffer Løkberg. Målet kom etter et vedvarende Ranheim-press, noe som ga tendenser til piping fra hjemmefansen.

Rosenborg prøvde å mobilisere til en sluttspurt, men Kåre Ingebrigtsen og hans mannskap måtte innse at det kun ble poengdeling mot lillebror denne gang. Nicklas Bendtner hadde en ball i mål på overtid, men nettkjenningen ble annullert på grunn av offside.

