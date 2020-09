Regjeringen åpner for inntil 600 tilskuere på idrettsarrangementer utendørs

Det kan slippes inn inntil 600 tilskuere på fotballkamper og andre utendørsarrangementer fra 12. oktober. Innendørs gjelder fortsatt grensen på 200 mennesker.

Det kunngjorde kulturminister Abid Raja (V) på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Han fortalte at man fortsetter med forsiktig gjenåpning for å se an utviklingen før man åpner opp mer. De 600 menneskene som tillates på en utendørsarena, må fortsatt være inndelt i kohorter på inntil 200 personer.

– Vi har satt 12. oktober som oppstartsdato for å gi kommunene tid til å forberede seg. Kommunene må følge med og stenge ned dersom det kommer smitteutbrudd, sa Raja.

