Regjeringen åpner ikke opp ytterligere for breddeidretten

Det blir ingen ytterligere gjenåpning av breddeidretten i denne omgang. Det kan være flere uker før det eventuelt vil være aktuelt.

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie var klokkeklare under torsdagens pressekonferanse.

– Smittetallene viser at situasjonen er svært skjør, og vi er i en usikker situasjon. Vi ønsker ikke å stenge mer ned, men vi kan ikke åpne mer nå. De neste ukene vil avgjøre veien videre, sa statsminister Solberg.

Hun ba befolkningen være forberedt på ytterligere tiltak.

Dette betyr at det ikke ligger an til en åpning av for eksempel breddefotballen i denne omgang. Spørsmålet er vel heller om det blir noen breddefotball i det hele tatt denne sesongen.

– Tiltakene kan ikke lettes på selv om vi vet at mange inne for eksempel kultur og idrett lengter etter lettelser, poengterte Erna Solberg.

Samtidig som det ble advart om at det kan komme ytterlige tiltak for å få ned smittetallene, sa helseminister Høie at regjeringen samtidig planlegger for en gradvis gjenåpning av samfunnet, og nevnte nærkontakttrening for bredden og voksne som en del av en slik gjenåpning.

(©NTB)