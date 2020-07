Regjeringen gjenåpner barne- og ungdomsidretten fra 1. august

Nå kan barn og unge under 20 år trene og spille kamper uten restriksjoner.

Regjeringen varslet allerede i juni at hvis smittesituasjonen tilsa det, kunne man gi unntak fra 1-metersregelen fra og med lørdag 1. august. Onsdag kom bekreftelsen fra regjeringen.

- Jeg er glad for at smittesituasjonen gjør at vi kan holde fast ved det vi signaliserte i juni. Idrett er en viktig møteplass og sosial arena for barn og unge i hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding.

Denne beslutningen innebærer at det igjen åpnes for kamper og andre konkurransesituasjoner for barne- og ungdomsidretten opp til og med 19 år, innenfor de respektive idrettskretsenes grenser.

- Dette betyr at det nå vil være mulig å planlegge aktiviteter utover høsten. Det er viktig for både barna og idrettslagene, forteller kultur- og likestillingsministeren.