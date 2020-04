Regjeringsdokument: Eliteserien utsettes på ny

Ifølge et regjeringsdokument utsettes Eliteserien i fotball til 15. juni.

I et internt dokument som Aftenposten har fått tilgang til gjelder dette all idrett som ikke kan ivareta kravet om å holde to meters avstand mellom folk.

I utgangspunktet hadde man håpet å starte opp Eliteserien i fotball helgen 23.- 24- mai.

Dokumentet skal være feilsendt til Aftenposten og er titulert «budskapsplattform» og er oppdatert av helseminister Bent Høie sent mandag kveld 6. april.

Det er ikke bekreftet at utkastet er endelig.

