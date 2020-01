Regn og røyk tvang fram Australian Open-utsettelse

Onsdagens kamper i kvalifiseringen til Grand Slam-turneringen Australian Open i tennis måtte utsettes både på grunn av dårlig luftkvalitet og regn.

Skogbrannene rundt Melboune har skapt problemer for både spillere og publikum på grunn av røyken og etterfølgende dårlig luftkvalitet. Onsdag gjorde et kraftig regnvær at kvalifiseringen til årets første Grand Slam-turnering måtte utsettes.

Først ble kampene utsatt i tre timer på grunn av røyken. Da de så skulle starte, kom regnet og ødela for arrangøren.

Tidligere i uken gikk den serbiske tennisstjernen Novak Djokovic ut og sa han mente Australian Open kanskje må utsettes på grunn av røykplagene brannene i nærheten av Melbourne skaper.

Avbrøt kamp

Djokovic er spillernes representant i Det internasjonale tennisforbundets (ATP) styre.

Han sier ifølge avisen Daily Mail at turneringen ikke bør gå av stabelen hvis helsen til spillerne ikke blir ivaretatt godt nok.

Tirsdag måtte blant andre Maria Sjarapovas avbryte en oppvisningskamp mot Laura Siegemund på grunn av dårlig luftkvalitet.

Skogbrannene har herjet Australia i lengre tid og 27 mennesker har omkommet og over 2000 hjem er ødelagt av brannene. Dyre- og plantelivet i landet er også svært utsatt og har måttet tåle store skader.

Flytrøbbel

I Melbourne har spillerne måttet avlyse sine treninger i forberedelsene til Australian Open som starter neste helg.

Melbourne hovedflyplass har bare en rullebane i bruk ettersom røyken fra brannene dominerer luften i området. Flere planlagte hesteveddeløp i byen er også blitt avlyst.

Ifølge arrangøren ventes det at forholdene skal bli bedre. Samtidig oppfordres folk i Melbourne å holde seg innendørs, skrev lokale myndigheter på Twitter.

(©NTB)